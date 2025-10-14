定説を塗り替える理論を提示する一冊！『ムスビの系譜　--書とは根源的に如何なる行為なのか』松宮貴之著

東峰書房から、書家・松宮貴之氏による新刊書籍『ムスビの系譜 -書とは根源的に如何なる行為なのか』が2025年10月15日(水)より発売されます。

書の起源に「ムスビ」という視点から迫り、定説を塗り替える理論を提示する一冊です！

『ムスビの系譜 -書とは根源的に如何なる行為なのか』松宮貴之著

価格：2,750円(税込)

発売日：2025年10月15日(水)

判型：四六判上製

ページ数：208ページ

著者：松宮 貴之

東アジアに根付いた文化である「書」の根源に迫る新刊書籍。

「ムスビ」とは、ムス＝産とヒ=霊の二つが重なった言葉で、何かが生まれ出る瞬間の力や、人と人、他界と現世を繋ぐ「結ぶ」はたらきを指します。

本書では、この「ムスビ」を手がかりに結縄(縄の結び)や書契(文字や割符)の時代へと遡り、文字の淵源を巡る神話の解体と書の原初的型態の復元を試みます。

筆の習俗的・宗教的意味の考察、類感呪術としての墨と水の意味への論究を踏まえ、文献としての書論の誕生へと至る過程を復元し、その連続性と変革性を活写。

さらに、日本語の感性を炙り出し、日本の書の特質にも言及します。

総括として、書史を「文」と「工」と二元的にとりまとめ、弁証法をもって書史全体を一望できる、画期的な一冊です。

書籍の詳細は、公式サイト(https://tohoshobo.info/?p=2081)からも確認できます。

目次

神話の解体への挑戦から始まる序章から、書の源流、筆と墨の存在意義、書論の震源、そして日本の書文化の感性へと論が展開されます。

最終章では「文」と「工」という二元論で書史全体をまとめ上げます。

序章 結縄と書契の風景──神話の解体への挑戦

第一章 書の源流を求めて

第二章 筆と墨の存在意義

第三章 書論の震源と習俗性

第四章 日本の書文化の感性とその基底

第五章 文と工

あとがき

図版出典・所蔵一覧

著者プロフィール

著者は作家であり書家の松宮貴之氏。

大学で教鞭をとる傍ら、書に関する多数の著書や論文を発表されています。

松宮 貴之(まつみや たかゆき)

作家、書家。

1971年生まれ。

東京学芸大学教育学部芸術課程書道科卒。

文学修士(二松学舍大学)

教育学修士(東京学芸大学)

学術博士(総合研究大学院大学)

大阪大学非常勤講師、佛教大学・四国大学大学院非常勤講師

【主要著書】

『書と思索』(東方書店 2019年)、『「入れ墨」と漢字』(雄山閣 2021年)、『書人 郭沫若』(武蔵野書院 2024年)、『新編 書論の文化史』(雄山閣 2024年)、『政治家と書―近現代に於ける日本人の教養 第二版』(雄山閣 2025年)

【主要論文】

「徐渭の東京国立博物館蔵『花卉雑画巻』山査詩図についての書論史的一考察──画と書の表象、『諦観』と『怨嗟』の意味を巡って」『MUSEUM』(東京国立博物館研究誌)第702 号、「董其昌の禅と宋明理学の構造」(『禅文化研究所紀要』第37号)

推薦の言葉

美学者であり国際日本文化研究センター名誉教授の稲賀繁美氏より、推薦の言葉が寄せられています。

本書が、従来の仮説に抜本的な再考を提案し、幾多の文献踏査から「結縄」としての「書」の帰趨展開を問うものであると評されています。

石川九楊は『中国書史』をはじめとする著書で、「筆触」の根源に「筆蝕」を仮定した。

紙本毛筆の時代以前に、金石に鑿(のみ)や鏨(たがね)で字を刻む段階を想定した仮説だった。

だが本書で松宮貴之は抜本的な再考を提案する。

殷代甲骨文字研究の発展に照らし、許慎の『説文解字』の背景を探り、王羲之の神格化に至る経緯を検討した結果である。

糸を撚り、縄を結う営みに文字の起源を想定し、竹簡や木簡への筆記を前提とすれば、結縄に書契の源が見えてくる。

篆書や隷書の確立の裏には、刑罰執行に関する墨子の言説が浮上する。

墨は入れ墨であり、煤は骨灰に由来する。

石碑が行政上の要請なら、石刻は工人の手に委ねられた筈。

官僚社会の確立による楷書の汎用とは裏腹に、行書が文人の私情表出の手段として復権し、王羲之の書の評価が定まる。

翻って倭国・日本の書は、ひらがなの定着とともに、連綿と散らし書きへと逸脱し、和歌の世界が漢字文明を解体する。

注連縄の結界、蛇信仰由来の依代(よりしろ)としての短冊の上に、「文字」ならぬ言の葉が、水茎となって滴り落ちる。

畢竟、書は触知により飛翔する「龍」。

楚の長沙筆の検討や漢籍・和歌に跨る幾多の文献踏査から、伏羲女媧(ふくぎじょか)に遡る「結縄」としての「書」の帰趨展開が問われることとなる。

稲賀繁美(美学者、国際日本文化研究センターおよび総合研究大学院大学・名誉教授)

書の起源を「ムスビ」という独自の視点から解き明かし、従来の定説に一石を投じる本書。

神話の解体から日本の書文化の特質まで、壮大なスケールで展開される議論は、書に関心のあるすべての人にとって知的好奇心を刺激する一冊です。

東峰書房から発売される書籍『ムスビの系譜 -書とは根源的に如何なる行為なのか』の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 定説を塗り替える理論を提示する一冊！『ムスビの系譜 --書とは根源的に如何なる行為なのか』松宮貴之著 appeared first on Dtimes.