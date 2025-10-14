投資家“桐谷さん”、資産額をさらりと告白「資産も銘柄数も、最高を更新しています」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（75）が、13日放送の日本テレビ系『月曜から夜ふかし』（毎週月曜 後10：00）に出演。資産額を明かした。
【写真】年の差32歳！デレデレ顔の桐谷さん、”彼女”と密着2ショット
同番組スタッフが、桐谷氏の自宅を訪れ取材。桐谷氏は「私の資産も銘柄数も、最高を更新しています」と状況を伝え、スタッフから「資産は？」と聞かれると「7億くらいかもしれませんね」とさらりと明かした。
トランプ関税の影響で世界的に株価が暴落。しかし桐谷氏は「暴落はチャンスとかね、バーゲンセールは買いとか普段から言ってますから」と話し、「53銘柄を新たに株を買いまして」「いま（保有銘柄は）1400〜1500銘柄くらいになりましね」とし、株主優待券が増えていると話した。
桐谷氏は365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は5億円超とされる。
