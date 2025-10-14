お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也（55）が13日深夜、テレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。コンプライアンスが厳しくなった芸能界に本音をこぼした。

ルックスに関する自虐ネタに対し、否定的なツッコミをして怒られるのは「納得いかない」と上田。

本人もツッコんでほしくて言っているとし、「ツッコまないと、この人も救われない。こっちはツッコむことで救ってる。ルッキズムも、自分から自虐ネタを言ってくる人に関しては、こっちもイジッてよくない？」「自虐ネタが武器でやってんのに、武器を奪って戦場に行かせるのは残酷じゃない？」「コンプレックスをさらけ出すことによって、コンプレックスでなくしてしまう作業って、人が一回り強くなるために必要なことと思う」と持論を述べた。

「聖人として扱われがち。いやいや。俺たちみんなドロップドロップアウトして、モラルの欠けた人間だからここに来てる。モラル求められてもなって。モラルよりこっち（笑い）を優先する人間なんですってことがある」と熱弁した。