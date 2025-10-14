Fosi Audioは、同社初というイヤフォン「IM4」を開発。10月下旬よりクラウドファンディングサイトMakuakeで先行販売を開始すると発表した。カラーは、ブラックとシルバー。価格は13,999円。公式サイトで事前登録すると、発売時に最大30% OFFの特別割引を受けることができる。

10mmベリリウムコート振動板ドライバーを中心に、N52デュアルマグネットシステムとデュアルチャンバー音響設計を採用。これにより、「滑らかな高域、明瞭で豊かな中域、そして深く締まりのある低域」を実現したという。

オープンバック構造を採用。音場が広がり、一般的なIEMよりも自然な空間表現を可能にしている。周波数特性は20Hz～40kHzで、インピーダンスは32Ω。感度は110dB。

ハウジングはCNC精密加工によるアルミニウム削り出しで、片側7gの軽量ボディ。圧迫感の少ない形状で、耳の形状にフィット。長時間のリスニングでも疲れにくい、通気性に優れたオープンデザインを採用した。

装着感と音質を自在にコントロールできる3種類のイヤーピース「バランス」「低音強化」「超低音強化」を付属。さらに、アルミ合金製ノズルと真鍮製ノズルを交換することで、高域をより滑らかにしたり、低域・高域を力強くしたりと、サウンドチューニングを楽しむことができる。着脱式ケーブルは3.5mm、4.4mmに対応する。