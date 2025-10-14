ある野犬が幸せになるまでの物語が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で23万回再生を突破し、「変化に泣けた」「素敵すぎ」「怖かったね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：行き先がなかった『野犬の男の子』を保護→不安で壁を登って逃げようと…涙が出る『1ヶ月半後の表情』】

不安で壁を登って逃げようと…

Instagramアカウント「makoto_abe15」では、『安倍 誠』さんが犬猫のレスキューの様子を紹介しています。今回投稿されたのは、ある野犬の男の子のエピソードです。わんこの名前は、「みみ」くん。

野犬として生まれたみみくんは、行き先がない状態で動物愛護センターに保護されたそうです。みみくんに会いに行ってみると、必死の形相で犬舎の壁をよじ登ろうとしていました。

人間との触れ合いも経験がない上、突然狭い部屋の中に閉じ込められ、不安と恐怖でいっぱいだったのでしょう。なんとかして逃げようとするみみくんの姿に胸が痛みます…。

1ヶ月半後の表情の変化に涙

安倍さんは、みみくんを保護することにし、奈良県生駒市にある｢生駒譲渡センター｣へと連れて帰りました。犬舎の中で暴走していたみみくんですが、本当は繊細で優しい性格の持ち主。愛情を込めてなでてあげると、徐々に落ち着いてきたといいます。

スタッフさんとの出会いで人間が大好きになったみみくんは、ついに里親さんが決定！初めてのお散歩が叶っただけでなく、とびきりの笑顔を見せてくれるようになったそうです。

これまで厳しい世界で必死に生き抜いてきたみみくんでしたが、今では穏やかな暮らしを満喫しているそう。みみくんの第2の犬生が幸せで溢れるよう、願ってやみません。

この投稿に思わず涙した人は多い様子。「何て素敵な報告でしょう」「たくさん可愛がってもらってね」「幸せになってね」などさまざまなコメントが寄せられました。

Instagramアカウント「makoto_abe15」には、保護犬の姿が他にも投稿されています。ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「makoto_abe15」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。