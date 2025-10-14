¡Öº£Ç¯¤Ï1²¯¤¤¤¯¤Í¡×¸µÃæÆü¼óÇ¾¿Ø¤âÃ¦Ë¹¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à27ºÐÊá¼ê¤Î³èÌö¤ò¹Í»¡¡¡¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¡×CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS¤Ç¤ÏËÜÎÝÂÇ
·´»Ê¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤Ï10·î15Æü¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS¤ò2Ï¢¾¡¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤êÀª¤¤¤Ë¾è¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¸ÞÊ¬¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿²¦¼Ô¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤É¤¦Ä©¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈÁíÉ¾¡Û¡Ø¾®¤µ¤Êº¹¤¬¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤¿︎¡ÙDeNA±äÄ¹·àÅª¥µ¥è¥Ê¥é¡õÆüËÜ¥Ï¥à£¸²óÅÚÃÅ¾ì¤ÎµÕÅ¾¤ÇCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤ë︎CS2Àï¤òÊÒ²¬¤¬¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹︎
¡¡°ìÊý¡¢ÂÇÀþ¤Ç¤ÏCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS½éÀï¤Ç·´»ÊÍµÌé¤ËËÜÎÝÂÇ¡¢Âè2Àï¤Ç¤Ï¥Õ¥é¥ó¥ß¥ë¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬·è¾¡ÂÇ¤ÈÂÇ¤Ä¤Ù¤¿Í¤¬ÂÇ¤Ã¤Æ¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Îº£¸å¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æµå³¦Æâ¤«¤é¤â¹Í»¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¡¢ºå¿À¤Ç³èÌö¡¢°úÂà¸å¤Ïºå¿À¡¢ÃæÆü¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÎòÇ¤¤·¤¿ÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¤¬10·î13Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¡ÚCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈÁíÉ¾¡Û¡Ø¾®¤µ¤Êº¹¤¬¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤¿!!¡ÙDeNA±äÄ¹·àÅª¥µ¥è¥Ê¥é¡õÆüËÜ¥Ï¥à8²óÅÚÃÅ¾ì¤ÎµÕÅ¾¤ÇCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤ë!!CS2Àï¤òÊÒ²¬¤¬¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹!!¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¹¹¿·¡£¥»¡¦¥ÑÎ¾¥ê¡¼¥°¤ÎCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÆÈ¼«¤ÎÌÜÀþ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÈÀï¤Ã¤¿CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS½éÀï¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤ÏÀèÈ¯¤·¤¿°ËÆ£Âç³¤¤Î¹¥Åê¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï7²ó4°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ9Ã¥»°¿¶¤È¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÂÇÀþ¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤¿¤¬¡¢¡Ö¥¨¡¼¥¹¤Ï¤³¤Î»î¹ç¾¡¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤µ¤¹¤¬¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡1Ç¯´Ö¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥¨¡¼¥¹¤Î°ÕÃÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡ÊÂÇ¼Ô¤¬¡Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°ÂÔ¤Ã¤Æ¡¢»°¿¶¼è¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¶¯¤¤¡×¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤éÂÇ¤Æ¤Ê¤¤Ä¾µå¤â¶¯¤ß¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ç¤Ï2²ó°ì»à»°ÎÝ¤«¤éËüÇÈÃæÀµ¤¬º¸Á°¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ1ÅÀ¤òÀèÀ©¡£¡ÖÈà¤Î»×¤¤ÀÚ¤ê¤ÏÁê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÝ¤¤¡×¤Èº£¸å¤âÀª¤¤¤Ë¾è¤ì¤Ð¡¢Ã»´ü·èÀï¤ËÉ¬Í×¤Ê¥é¥Ã¥¡¼¥Ü¡¼¥¤Åª¤ÊÌò³ä¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS½éÀï¤Ç1-0¤Î4²óÆó»à¤«¤éµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤È¤Ê¤ëËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿·´»ÊÍµÌé¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£
¡¡¡Ö°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤Ê¡×¡Ö¤³¤³¤Ç¤³¤ì¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¡¡¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤À¤Ê¡×¤È¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¥ß¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢°ÂÄê´¶¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÆü¤È¤Î¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤«¤é°ÜÀÒ3¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¤ä¤¹¤Ã¤«¤ê¥Á¡¼¥à¤Î´é¤È¤·¤ÆÄêÃå¡¢º£µ¨¤Ï¸åÈ¾Àï¤«¤é¼ç¤Ë4ÈÖ¤òÌ³¤á¡¢ÂÇÎ¨.297¡¢10ËÜÎÝÂÇ¡¢42ÂÇÅÀ¤È¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó2°Ì¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï°ì¡¢»°ÎÝ¡¢³°Ìî¡¢ËÜ¿¦¤ÎÊá¼ê¤Þ¤ÇÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌÌ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS½éÀï¤Ç¤Ï»³²¼½ØÊ¿Âç¤Î½éµå¥«¡¼¥Ö¤òÂª¤¨¤ÆËÜÎÝÂÇ¤È¤·¤¿¤¬¡¢ÊÒ²¬»á¤â¤½¤ÎÂÇÀÊ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö´ÊÃ±¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¡¿ÈÂÎ¤¬¥Ñ¥Ã¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬Èà¤ÎÎÉ¤µ½Ð¤ë¤è¤Í¡¡¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÆÉ¤ß¤â¤½¤¦¤À¤·¡×¤ÈËÜ¿¦¤ÎÊá¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÆÉ¤ß¤âÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¸å¡¢ËÜ³Ê³ÐÀÃ¤·¤¿ÂÇ·â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖµÕÊý¸þ¤ËÂÇ¤Æ¤ë¡¡¹³Ñ¤ËÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤¬Èà¤Î¶¯¤ß¡×¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ò¿¶¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖµÕÊý¸þ¤ËÂÇ¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤â¤¢¤ë¡×¤È¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¡£
¡¡ÊÒ²¬»á¤âÃæÆü¼óÇ¾¿Ø»þÂå¡¢·´»Ê¤ò2Ç¯´Ö¸«¤Æ¤¤¿¤È¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç½ÐÈÖ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡×¡¢°ÜÀÒÀè¤Ç²Ö³«¤¤¤¿¤³¤È¤ò´î¤Ö¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤â¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÇ§¤á¤ëÃæ¡¢¡Öº£¤ä¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¡Öº£Ç¯¤Ï1²¯¤¤¤¯¤Í¡×¤È¸ÅÁã¤Î¸åÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë·´»Ê¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤Ç¤ÏÂçÂæ¤Ë¾è¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í»¡¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÏCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë3Ï¢ÇÔ¤È¤Ï¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤âº£Ç¯¤³¤½¤ÎÀã¿«¤òÀÀ¤¦¡£Î¾µåÃÄ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¸«¤É¤³¤í½½Ê¬¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]