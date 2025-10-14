「30万くらいしたんだけどなぁ、、、」かまいたち山内、息子のために高級ジャケットを犠牲に。「優しいパパだな」
お笑いコンビ・かまいたちの山内健司さんは10月13日、自身のInstagramを更新。子どもとのプライベートショットを公開しました。
【写真】息子2人の姿。そこには高級ジャケットが…
続けて「30万くらいしたんだけどなぁ、、、汚さないでほしいなぁ、、、、、それにアリがつくの、嫌なんだけどなぁ、、、」とも吐露しました。
コメントでは、「優しいパパだな」「テレビとは違う山内さん最高」「超高級な敷物ですね」「そんなパパの優しさをきっと受け継ぎますよ」「ほっこりエピソードに心温まります」「山内さんそっくり過ぎる」「本当に優しいお父さんだな」「なんだかんだで山内さんも親だなぁー」などの声が寄せられています。
「ほっこりエピソードに心温まります」山内さんは「先日お祭りに行ってきた」と報告し写真を4枚載せています。1枚目は、山内さんのジャケットを地面に敷き、その上に息子2人が座る姿です。「ちょっとそこらへん座って休憩しよってことで空いてたスペースに座ったら、次男がアリがいると騒ぎ出した 大丈夫だからと言っても聞かない、、、仕方なく羽織ってたカバーオールを敷いた」と、事の経緯を明かしています。
