お笑いコンビ・かまいたちの山内健司さんは10月13日、自身のInstagramを更新。子どもとのプライベートショットを公開し、優しき父親の姿も披露しています。（サムネイル画像出典：山内健司さん公式Instagramより）

写真拡大

お笑いコンビ・かまいたちの山内健司さんは10月13日、自身のInstagramを更新。子どもとのプライベートショットを公開しました。

【写真】息子2人の姿。そこには高級ジャケットが…

「ほっこりエピソードに心温まります」

山内さんは「先日お祭りに行ってきた」と報告し写真を4枚載せています。1枚目は、山内さんのジャケットを地面に敷き、その上に息子2人が座る姿です。「ちょっとそこらへん座って休憩しよってことで空いてたスペースに座ったら、次男がアリがいると騒ぎ出した　大丈夫だからと言っても聞かない、、、仕方なく羽織ってたカバーオールを敷いた」と、事の経緯を明かしています。

続けて「30万くらいしたんだけどなぁ、、、汚さないでほしいなぁ、、、、、それにアリがつくの、嫌なんだけどなぁ、、、」とも吐露しました。

コメントでは、「優しいパパだな」「テレビとは違う山内さん最高」「超高級な敷物ですね」「そんなパパの優しさをきっと受け継ぎますよ」「ほっこりエピソードに心温まります」「山内さんそっくり過ぎる」「本当に優しいお父さんだな」「なんだかんだで山内さんも親だなぁー」などの声が寄せられています。

山内さんと息子のツーショット

9月11日の投稿では「夏休みの自由研究で息子の工作を手伝ったけど」と、息子の作業を手伝う姿を披露していた山内さん。しかし「わたし不器用すぎて何もできず結局息子が1人でやりました」とのこと。それでも山内さんの優しさが伝わってきますね。今後も親子のほっこりエピソードを楽しみにしています。(文:橋酒 瑛麗瑠)