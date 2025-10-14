来日のブラジル代表ヴィニシウス、日本が誇る人気アーティストのVerdyと対面！

世界的スター選手揃いのブラジル代表が、日本との親善試合のために現在来日中だ。

ネイマールが怪我で不在となるなか、大きな注目を集めている選手のひとりが、ヴィニシウス・ジュニオール。

強豪レアル・マドリーで伝統の背番号7を背負う25歳のスター選手だ。

そのヴィニシウスは、日本が誇る人気グラフィックアーティストのVerdyさんと対面していた。

Verdyさんは数々のブランドとコラボレーションをしてきた人物で、2022年夏には日本ツアーで来日したPSGともコラボした。

背中の背番号付近に描かれているのは、VerdyさんのオリジナルキャラクターであるVICK（ヴィック）。VICKは同氏のブランドを象徴する人気キャラクターでもある。

『VOGUE』によれば、サッカー好きのVerdyさんは、ヴェルディ川崎（現東京ヴェルディ）のユニフォームをよく着ていたために、その名前で呼ばれるようになったそう。

そんなVerdyさんにヴィニシウスはサイン入りのユニフォームもプレゼントしていたようだ。ヴィニシウスは、キングカズこと三浦知良の次男としても知られる格闘家の三浦孝太とも先日対面していた。

10日に行われた韓国戦では1ゴール1アシストの活躍で5-0の勝利に貢献したヴィニシウス。14日の日本戦ではどんなプレーを見せるだろうか。