「赤ちゃんの足だと思いました！」双子出産の中川翔子、“むくみとのたたかい”を公開。「伊達巻みたい」
タレントの中川翔子さんは10月13日、自身のInstagramを更新。双子出産後の“むくみとのたたかい”を公開し、話題となっています。
この投稿には俳優の熊谷真実さんから「赤ちゃんの足だと思いました！ がんばれしょこたん！！」とコメントが。また、ファンからは「足のむくみ、ハンパねぇ」「辛そう〜」「ベビーちゃんの可愛い足かと思いきや！」「母体が心配」「足が伊達巻みたい」などの声が寄せられました。
【写真＆画像】中川翔子の“むくみとのたたかい”
「足のむくみ、ハンパねぇ」中川さんは「今日はお兄さん」とつづり、長男の姿や絵日記など7枚の写真と1枚の画像を投稿。「少しずつ重くなるのが本当に嬉しい」「2人それぞれのかわいさと個性、二卵性双子男子楽しいです！」と、育児を楽しんでいることを伝えていますが「しかし手が8倍くらいほしい。。双子をひとりで同時に見る難しさ」「スケジュールを組むのが大変！」と、双子ならではの難しさも感じているそうです。また「そしてむくみとのたたかい 着圧ソックス履く前と履いた後の違いがすごすぎる」と、むくみに悩まされていることも吐露。パンパンになった足も載せています。
「流産経験されてること知りませんでした」近況をたびたび報告している中川さん。12日の投稿では、絵日記で流産した過去を明かし、ファンから「泣きました」「流産経験されてること知りませんでした」「流れた2人のお子様がママの元に戻ってきたんですね」といった温かいコメントが寄せられていました。
(文:堀井 ユウ)