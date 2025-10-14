かっぱ寿司、約1年ぶりに全ての寿司ネタが『赤酢シャリ』に/厳選した酒粕をじっくりと熟成･醸造したまろやかな酸味と深いコク

かっぱ寿司は、2025年11月6日から期間限定で、すべての寿司ネタに『赤酢シャリ』を使用する。一部改装中店舗を除く、すべての店舗で実施する。

なお、北陸エリアの4店舗「富山黒瀬店」「福井大和田店」「アークスクエア御経塚店」「小松店」では、小松店のグランドオープンを記念し、10月31日から先行提供を開始する。

〈かっぱ寿司独自開発の『赤酢シャリ』〉

厳選した酒粕をじっくりと熟成･醸造した赤酢は、まろやかな酸味と深いコクが特徴。寿司ネタ本来の旨みを一層引き立て、奥行きのある味わいに仕上がるという。ほんのり赤みがかったシャリの美しさは、見た目にも上質な一貫を演出する。

〈メニュー一例(各税込)〉

◆「まぐろ」二貫 110円

店内切付したまぐろを使用している。赤酢のコクが赤身の旨みを引き立てる。

かっぱ寿司「まぐろ」イメージ

◆「大切りまぐろ」二貫 190円〜

食べ応え抜群の大切りまぐろ。赤酢のコクが赤身の旨みを引き立てる。

かっぱ寿司「大切りまぐろ」イメージ

◆「サーモン」二貫110円

脂の旨みと赤酢のまろやかさが楽しめる。

かっぱ寿司「サーモン」イメージ

◆「えび」二貫110円

ぷりっとした食感と甘みを、赤酢が引き立てる爽やかな味わい。

かっぱ寿司「えび」イメージ

◆「ほたて」一貫160円〜

ほたての繊細な甘みと旨みを、赤酢がふんわり包み込む。

かっぱ寿司「ほたて」イメージ

◆「ねぎとろ軍艦」二貫110円

まろやかな赤酢がねぎとろの旨みを引き立てる。

かっぱ寿司「ねぎとろ軍艦」イメージ

◆「サラダ軍艦」二貫110円

濃厚な味わいに赤酢がキレを添え、すっきりとした後味に仕立てた。

かっぱ寿司「サラダ軍艦」イメージ

◆「鉄火巻」210円〜

赤酢の香りで、まぐろの風味をより豊かに仕立てた。

かっぱ寿司「鉄火巻」イメージ