「ご長寿ドラマ化しそうだと思う医療ドラマ」ランキング！ 2位「コード・ブルー」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は9月11日、全国20〜60代の男女300人を対象に、「医療ドラマに関するアンケート」を実施しました。本記事では、「ご長寿ドラマ化しそうだと思う医療ドラマ」ランキングを紹介します！
2位に選ばれたのは、『コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-』（フジテレビ系）でした。
ドクターヘリの搭乗型医師「フライトドクター」を目指す若者たちの奮闘を描いた人気医療ドラマ。単なる医療現場の描写にとどまらず、生死を巡る緊迫した状況や、親子、家族、師弟関係といった深い人間ドラマが描かれ、多くの視聴者の心をつかみました。
これまでに、第1シリーズ（2008年7月期）、第2シリーズ（2010年1月期）、第3シリーズ（2017年7月期）が放送され、2018年には劇場版も公開されています。主演の山下智久さんに加え、新垣結衣さん、戸田恵梨香さん、浅利陽介さん、比嘉愛未さんら主要キャストがシリーズを通し同じ役を演じ続けているところも見どころの1つ。彼らが役と共に成長していく姿を視聴者に伝えられたことで、継続的な人気に繋がりました。
回答者からは、「実際に長寿化しているし、映画化もされて話題だから」（20代女性／埼玉県）、「何シリーズもしているし、俳優陣も現役の人が多いから」（30代女性／東京都）、「この脚本の仕方と俳優陣の年齢を加味するともう数年は放映出来そう」（30代女性／長野県）、「メインキャストが演技力もあり、長年人気を保っている人が多いからです」（20代女性／青森県）というコメントが寄せられました。
1位を獲得したのは、『ドクターX〜外科医・大門未知子〜』（テレビ朝日系）でした！
米倉涼子さん演じるフリーランスの天才外科医・大門未知子が、大学病院の権力闘争に一切加わらず、目の前の命を救うことにひたむきに取り組む姿を描いた、異色の医療ドラマ。「私、失敗しないので」という決めぜりふとともに、完璧な手術を成功させていく姿が痛快で、多くの視聴者を惹きつけました。
2012年の第1シリーズから始まり、第7シリーズまで制作されたほか、スペシャルドラマやスピンオフ、劇場版も公開されるなど、長期シリーズ化した作品です。毎回変わる豪華ゲスト、そして大門未知子という唯一無二のキャラクターが持つ普遍的な魅力が人気の要因です。
回答者からは、「実際にシリーズ化しているものもあるし、医療は進歩していくので制作がしやすいと思ったので」（30代女性／愛知県）、「主人公のキャラクターが強く印象的で、毎回の症例やストーリー展開が安定しており、長期シリーズとして視聴者を惹きつけ続けられる可能性が高いためです」（30代女性／秋田県）、「とにかく身近な人がみんな見ていた！たまに見てもやはり面白いので、万人受けするという事で選択しました」（40代女性／兵庫県）、「実際ありえないシチュエーションだったりと絶対失敗しない大門道子、ずっと長くやっててほしい、クスっと笑える場面もあったから」（30代女性／愛知県）といったコメントが寄せられました。※コメントは全て原文ママです
この記事の筆者：斉藤 雄二 プロフィール
新潟出身、静岡在住の元プロドラマー。ライター執筆歴は約8年。趣味は読書とフィットネスとfiat500でドライブに出かけること。最近はeSportsの試合観戦が楽しみです。
(文:斉藤 雄二)
