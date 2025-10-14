¤é¤é¤Ý¡¼¤È³¤Ï·Ì¾¤¬³«¶È10¼þÇ¯¡ªµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ
»°°æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñ¡¼¥¯ ¤é¤é¤Ý¡¼¤È³¤Ï·Ì¾¤Ï10·î25Æü¡Á11·î13Æü¡¢³«¶È10¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
³«¶È10¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
10·î25Æü¡¦26Æü¤Ë¤Ï¡¢³¤Ï·Ì¾±ØÀ¾¸ýÃæ¿´¹¾ì¤Ë¤Æ¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë(±«Å·»þ¤Ï´ÛÆâ¤Ç½Ì¾®³«ºÅ)¡£
¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¥é¥¤¥Ö¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢Î¾Æü¤È¤â11:00¤È13:00¤Î2²ó¡£´ÑÍ÷¤Ë¤ÏÅöÆü9:00¤«¤éÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ëÀ°Íý·ô(ÀèÃå½ç)¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£25Æü¤Ï¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡¢¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¡¢26Æü¤Ï¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡¢¥¯¥í¥ß¡¢¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡¢¥¨¥Ç¥£¤¬½Ð±é¤¹¤ë±Ñ¸ì¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤¦¡£
25Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖSanrio Characters Super Cute Adventures¡Á¥ê¥º¥à¤ÎÀ¤³¦¤òËÁ¸±¤·¤è¤¦¡Á¡×
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á²ñ¡¢¤³¤®¤ß¤å¤ó»£±Æ²ñ¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¥µ¥ó¥ê¥ª¥«¥Õ¥§¥ï¥´¥ó¤â½ÐÅ¹¤·¡¢¥¯¥ì¡¼¥×¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¥µ¥ó¥ê¥ª¥«¥Õ¥§¥ï¥´¥ó
Æ±¤¸¤¯25Æü¡¦26Æü¤Ë¤Ï¡¢10Å¹ÊÞ°Ê¾å¤Î¿Íµ¤Å¹¤¬½¸·ë¤¹¤ë¥Ñ¥ó¥Õ¥§¥¹¤â³«ºÅ¡£³¤Ï·Ì¾Ì¾Êª¤Î¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¤äÈ¬¥ö³Ù¡¢¶âÂô¤Î¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ñ¥ó¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
11·î2Æü¤Ë¤Ï¡¢³¤Ï·Ì¾±ØÀ¾¸ýÃæ¿´¹¾ì¤Ç¡ÖEBI¤Þ¤Ä¤ê¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë(±«Å·Ãæ»ß)¡£ÃÏ¸µ¤Î¥¥Ã¥º¥À¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¤ä¹â¹»¥À¥ó¥¹Éô¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Ý¤Ã¤×¤³¡¼¤ó¡ù¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸òÎ®¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢³¤Ï·Ì¾»Ô½é¤Î3x3¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Á¡¼¥à¡ÖEBINA Liberty¡×¤Ë¤è¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸(¾®³ØÀ¸ÂÐ¾Ý¡¢ÀèÃå200Ì¾)¤ä¡¢¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Î¸òÎ®¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥Î¥¸¥Þ¥¹¥Æ¥é¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤â¤â¤Á¤ã¤ó¡×¤¬²ñ¾ìÆâ¤ËÅÐ¾ì
EBI¥°¥ë¥á¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥Ó¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
EBI¥°¥ë¥á¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤òÈÎÇä
´ÛÆâ¤Ç¤Ï´ü´ÖÃæ¡¢10¼þÇ¯¥µ¥ó¥¯¥¹¥Õ¥§¥¢¤È¤·¤Æ¡¢100Å¹ÊÞ°Ê¾å¤Ç¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ä³ä°ú¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£10·î29Æü¤«¤é¤Ï¡¢ÀèÃå1,700Ì¾¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¡Ö¤«¤Ã¤Ñ¤¨¤Ó¤»¤ó¡×¤òÌµÎÁ¤ÇÇÛÉÛ¤¹¤ë¡£
11·î1Æü¡Á3Æü¤Î´ü´ÖÃæ¡¢2Å¹ÊÞ°Ê¾å¤Ç¹ç·×5,000±ß°Ê¾å¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥ì¥·¡¼¥ÈÄó¼¨¤Ç¡¢µðÂç¥¬¥Á¥ãÃêÁª²ñ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£
11·î4Æü¡Á13Æü¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¡¢ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç10,000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤´¤È¤Ë1,000±ßÁêÅö¤Î¸ÂÄê¤ªÇãÊª·ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë(ÀèÃå½ç)¡£11·î4Æü¡Á13Æü¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ»îÃå¡¦¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLaLa pick¡×¤ÎÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë(»öÁ°Í½ÌóÀ©)¡£
³«¶È10¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
