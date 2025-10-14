◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦 ドジャース2-1ブリュワーズ(日本時間14日、アメリカンファミリー・フィールド)

ドジャースが勝利の歓喜の中、佐々木朗希投手の顔に笑顔は見られませんでした。

ドジャースが2点リードで迎えた9回、3イニングを投げたフィリーズ戦から中3日で佐々木投手が登板します。先頭を内野フライで仕留めますが、四球とヒットで1アウト2・3塁のピンチを背負います。続く打者に犠牲フライで1点を返されると、なおも2アウト3塁から四球を与えてピンチを拡大したところで、ブレーク・トライネン投手に交代。ピンチで託された37歳のベテランが2アウト満塁としますが、絶体絶命の窮地で4番のブライス・チュラング選手を抑え、なんとか逃げ切りました。

チームメートは初戦の勝利に喜び笑顔を見せますが、佐々木投手は拍手し勝利をたたえるも、笑顔は見られませんでした。

佐々木投手のボールを受けたウィル・スミス選手は試合後「そんなに悪くなかった。しっかりストライクもアウトもとれていたからね」とコメントしています。