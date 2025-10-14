「腹筋の割れ方ハンパない」「すごすぎる」 FANTASTICS八木勇征の肉体美に反響
ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSの八木勇征が13日、自身のインスタグラムを更新し、肉体美を披露した。
八木勇征
八木は、ジムで自撮りしている上半身裸の写真を2枚添えて、「routine」とコメント。割れた腹筋など、鍛え抜かれた体を公開した。
この投稿に、「筋肉もだけど血管に萌えるー」「やばい」「ムキムキ。かっこいい」「筋肉も血管も美しい…さすがです」「バキバキ すごっ」「かっこよすぎます」「ギリシャ彫刻みたい」「マジで惚れ惚れする身体」「やばい!!すごすぎる」「腹筋の割れ方ハンパない」「ゆちぇの腹筋が彫刻的でもはや美術」「すごい…ターミネーターばりの筋肉」「胸筋腹筋バキバキでございます」「美ボディすぎて眩しい」などとコメントが続々。
「すっごい！トレーニングを欠かさないのがほんとにすごい！！」「日々の努力が凄い」「コツコツ頑張ってるの尊敬する」と努力を称賛する声も多く寄せられている。
