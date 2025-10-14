■MLB ナ・リーグ優勝決定シリーズ ブルワーズ1ー2ドジャース（14日、アメリカンファミリー・フィールド）

ドジャースはナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦、敵地でブルワーズを対戦し、2ー1で今季ブルワーズに初勝利、2対0の9回に佐々木朗希（23）が登板し、1点を失って降板となった。“1番・DH”で出場した大谷翔平（31）は2打数無安打3四球。プレーオフに入って16打席ノーヒットが続いている。

劇的なサヨナラ勝ちでフィリーズを下して、2年連続でリーグ優勝決定シリーズに進出したドジャース、歓喜のシャンパンファイトから3日、ミルウォーキーに移動してブルワーズと対戦。ドジャースは今季レギュラーシーズンではブルワーズに6試合で0勝6敗と一度も勝てていない。

7試合で4勝先勝のリーグ優勝決定シリーズ、1回、試合の流れを作る大谷の第1打席、しっかりボールを見極めて四球で出塁、先頭打者の役割を果たしたが、後続が続かず大谷は1塁で足止めとなった。

ドジャースの先発はB.スネル（32）、立ち上がりは1死から2番・C.イェリッチ（33）、3番・W.コントレラス（27）と得意のカーブで2者連続三振と3者凡退に抑えた。

第1戦からオープナーを使用したブルワーズは2回、2人目、Q.プリースター（25）が登板、四球で走者を許したが、ドジャースに得点を与えなかった。3回、1死走者なしでの大谷の第2打席、ここでも低めのボールをしっかり見極めていった。フルカウントから低めのボールをファウルで粘ると、8球目、カットボールを引き付けて逆方向に打ち返したがレフトフライに倒れた。

0対0で迎えた4回、ドジャースは1死満塁のチャンスを迎えて7番・M.マンシー（34）、センターへ大きな飛球を放ち、ブルワーズのセンター・S.フレリック（25）が背走して、ジャンピングキャッチを試みたが、打球はグラブを弾きフェンスに当たってフレリックがキャッチ。3塁走者のT.ヘルナンデス（32）はキャッチされたと思いタッチアップを試みたが、インプレーだったためにホームはフォースアウト。さらに2塁走者も進塁しておらずに、ブルワーズのキャッチャー・コントレラスが3塁ベースを踏み、なんとセンターゴロ併殺打。ドジャースベンチの抗議も覆らずに併殺打で大チャンスを潰してしまった。

ビッグチャンスを潰したドジャースだったが、スネルは冷静、その裏、先頭打者の1番・J.チューリオ（21）、2番・イェリッチから2者連続三振を奪うと、3番・コントレラスのボテボテのピッチャーゴロも素早いフィールディングで冷静に1塁へ送球。大チャンスを潰した次のイニングをしっかり抑えた。

5回、ドジャースは先頭の8番・E.ヘルナンデス（34）がレフト線へのツーベースで出塁、1死二塁で大谷の第3打席、ブルワーズベンチは申告敬遠を選択した。2番・M.ベッツ（33）がセンター方向へ強い打球を放ったが、シフトを取っていたセカンドの正面で併殺打。ドジャースは2イニング連続併殺打で得点が奪えなかった。

それでも6回、ブルワーズ3人目、C.パトリック（27）から4番・F.フリーマン（36）が96マイル（156キロ）のストレートを捉えると、ライトスタンドへプレーオフ1号の先制ホームラン。貴重な先取点を奪い、試合が動き始めた。

5回までブルワーズ打線をわずか1安打に抑えているスネル、6回も先頭の7番・C.ダービン（25）、8番・I.コリンズ（27）と2者連続三振と安定したピッチングを見せた。7回、大谷の第4打席、シンカーを捉えたが、打球は上がらずにファースト正面へのゴロ、久しぶりに鋭い当たりを見せた。

8回のマウンドにも立ったスネルは簡単に内野ゴロで2死を奪うと6番・フレリックにはカーブで見逃し三振を奪い10奪三振、3回先頭打者にヒットを打たれてから17人をパーフェクトに抑えた。

ドジャースは9回、1死二、三塁で大谷の第5打席、2打席連続で申告敬遠。1死満塁で2番・ベッツが押し出しの四球で貴重な追加点。

そして、2対0で迎えた9回には佐々木朗希（23）がマウンドへ、先頭の7番・ダービンに対し、159キロのストレートで詰まらせてサードフライ。8番・コリンズにはカウント3−1から7試合ぶりとなる四球。9番・代打のJ.バウアーズ（29）にはフルカウントからストレートを捉えられてセンターオーバーのツーベース。

1死二、三塁で迎えるは1番・チューリオ、1球目をセンターへ弾き返されて、犠牲フライ。1点差に詰め寄られると、2番・イェリッチに四球。ここでD.ロバーツ監督（53）が動き、佐々木を降板、B.トライネン（37）をマウンドへ。3番・コントレラスに四球を与えて、2死満塁のピンチ。迎えるは4番・テュラングを最後は空振り三振。ドジャースは薄氷を踏む勝利で先勝した。

