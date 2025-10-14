モデルのローラ（35）が、おなかを出したミニ丈ノースリーブ姿で農作業に励む様子を公開した。

【映像】「セクシー過ぎます」ローラの農作業姿（複数カット）

Instagramでは、裸足で田んぼの中に入り田植えをする姿や、畑に水をまく様子など、農業に取り組む様子を発信してきたローラ。2025年9月13日に肌を出したノースリーブ姿で農作業をする様子を公開すると、「ローラ可愛い大好きです。自然体でステキ」「暑いだろうけど長袖を着て」など、さまざまなコメントが寄せられ話題になっていた。

おなかを出したミニ丈ノースリーブ姿で農作業

10月12日にも、新潟県で借りている田んぼでの農作業でノースリーブ姿で励む様子を投稿。「初めてのお米の収穫。人生で忘れられない経験になりました。朝から夕方まで何時間かかけて、お友達の隣の田んぼをお手伝いをした後に、次の日はわたしの田んぼをみんなでお手伝いをしてくれました」と、収穫の様子をつづっている。

この投稿には「カッコイイ！絵になってるよ」「ローラさん、お疲れ様でした。でもその姿、セクシー過ぎます」「あまり肌出すと、かゆくなりますよ」「変な虫に刺されないか心配」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）