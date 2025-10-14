¥í¥Ã¥Æ¡¢12·î12Æü¤«¤éÁ´32·à¾ì¤Ç¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤ò¸ø³«
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï14Æü¡¢2025Ç¯12·î12Æü(¶â)¤«¤éÁ´32·à¾ì¤Ç¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ÖMARINES DOCUMENTARY 2025¡Ê²¾Âê¡Ë¡×¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤«¤éÌ©Ãå¤Ç¼èºà¤ò³«»Ï¤·¡¢Áª¼ê¤ÎÁÇ´é¤ä»î¹ç¤ÎÎ¢Â¦¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¤ÎÍÍ¡¹¤Ê»Ñ¤òÉÁ¤¯¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤Ç¡¢2023Ç¯¤è¤êÂ³¤¯3ºîÌÜ¡£ËÜÆü¤è¤êÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢§ ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ÖMARINES DOCUMENTARY 2025¡Ê²¾Âê¡Ë¡×
¡Ú¸ø³«Æü¡Û 2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¢¨2½µ´Ö¸ø³«¢¨¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥ÞËëÄ¥¤Î¤ß2026Ç¯£±·î1Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¤Î¸ø³«¤òÍ½Äê
¡Ú¸ø³«·à¾ì¡Û Á´¹ñ32·à¾ì
¡Ú´Õ¾ÞÎÁ¶â¡Û°ìÈÌ¡§2,200±ß(ÀÇ¹þ)¡¢¹â¹»À¸°Ê²¼(¾ã¤¬¤¤¼Ô¼êÄ¢¤ª»ý¤Á¤ÎÊý´Þ¤à)¡§1,200±ß(ÀÇ¹þ)
¡ÚÀ½ºî¡Û ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º
¡ÚÀ©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Û STORIES LLC.
¡ÚÇÛµë¡Û¡¡¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥·¥Í¥Þ