¼ç±éºî¤¬º£²Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¥ê¥á¥¤¥¯¡¡2005Ç¯¤Ë8ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡ØÂÀÍÛ¤òÊú¤¯·î¡Ù¤Ê¤É½Ð±é¤Î¥è¡¦¥¸¥ó¥°¤¬ÆþÂâÍ½¹ð
ÇÐÍ¥¥è¡¦¥¸¥ó¥°¤¬ÆþÂâ¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥è¡¦¥¸¥ó¥°¡¢¡ÈÀ®¿Í¸þ¤±¥¢¥«¡É¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¡©
¥è¡¦¥¸¥ó¥°¤Ï¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¥¢¥¸¥¢¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ä¥¢¡¼¡ÖBlank Space¡×¤Î³Æ¸ø±é¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢¼«¤é½ñ¤¤¤¿¼ê»æ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÇÛ¤ê¤Ê¤¬¤é´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¼ê»æ¤ÇÈà¤Ï¡¢¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯³§¤µ¤ó¤Î¤½¤Ð¤òÎ¥¤ì¡¢¿·¤·¤¤·Ð¸³¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆþÂâÁ°¤ÎºÇ¸å¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÌÜ¤ò¸«¤Æ¡¢¾Ð¤¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î½Ö´Ö¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÆþÂâ¤Î¿´¶¤òÎ¨Ä¾¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö³§¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿²¹¤«¤¤°¦¤È±þ±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Ç®¤¤¾ðÇ®¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÈè¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Á°¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ð¤·Î¥¤ì¤ë´Ö¤Ë¡¢¤è¤ê¶¯¤¯¡¢¤è¤êÀ®½Ï¤·¤¿¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤â¿´¤â¤µ¤é¤Ë·ò¹¯¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤è¤ê¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë±éµ»¤Ç³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡×¤È³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÈá¤·¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡È¥è¡¦¥¸¥ó¥°¡É¤ò»×¤¤½Ð¤»¤ë30ËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤È20ËÜ¤Î±Ç²è¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¼¤ÒºîÉÊ¤ò¸«ÊÖ¤·¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£É¬¤ºÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¤Þ¤¿²ñ¤¦¤½¤ÎÆü¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÁÇÅ¨¤Ê»Ñ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤¿¡£
¥è¡¦¥¸¥ó¥°¤Ï8ºÐ¤À¤Ã¤¿2005Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ø¥µ¥Ã¥É¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥É¥é¥Þ¡ØÂÀÍÛ¤òÊú¤¯·î¡Ù¡Ø²¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃË¡Ù¡Ø¥Û¥Æ¥ë¥Ç¥ë¡¼¥Ê¡Á·îÌÀ¤«¤ê¤ÎÎø¿Í¡Á¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¥Õ¥¡¥¤ °Ëâ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¾¯Ç¯¡Ù¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤À¡£¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø²øÊª¡Ù¤Ïº£²Æ¤ËÆüËÜ¤Ç¥ê¥á¥¤¥¯¤µ¤ì¡¢¿å¾å¹±»Ê¤¬Èà¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÂçÃ¦½Ð¡§¥¶¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤Ç¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥è¡¦¥¸¥ó¥° ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯8·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£2005Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë»ÒÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£2012Ç¯¤Ë¤Ï¡ØÂÀÍÛ¤òÊú¤¯·î¡Ù¤Ç¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤ÎÍÄ¾¯»þÂå¤ò±é¤¸¡¢°ìÌöÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ï±Ç²è¡Ø¥Õ¥¡¥¤ °Ëâ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¾¯Ç¯¡Ù¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥Æ¥Ð¥¯¡Á±¿Ì¿¤Î½Ö´Ö¡Á¡Ù¡Ø²¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃË¡Ù¡ØÀäÂÐÈà»á¡Ù¡Ê´Ú¹ñ¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¥Û¥Æ¥ë¥Ç¥ë¡¼¥Ê¡Á·îÌÀ¤«¤ê¤ÎÎø¿Í¡Á¡Ù¤Ê¤É¡£»ÒÌò»þÂå¤Ë¤Ï½÷Í¥¤Î¥·¥ó¡¦¥»¥®¥ç¥ó¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥è¥ó¤«¤é¡ÖÀ®¿Í¤·¤¿¤é¥«¥Ã¥×¥ë¶¦±é¤·¤¿¤¤ÇÐÍ¥¡×¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£