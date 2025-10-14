きょうは次第に雨雲が広がり、夜は広い範囲で雨が降るでしょう。

【写真を見る】最高気温は名古屋･岐阜･津25℃予想 雨雲が広がり夜は各地で雨が降る見込み 愛知･岐阜･三重の天気予報（10/14 昼）

正午前の名古屋市内です。厚い雲に覆われています。時々雨が降っていて、朝から気温はあまり上がっていません。

きょうの午後は天気が下り坂で、夜は広く雨が降るでしょう。予想最高気温は名古屋や岐阜、津などで25℃と、日中も過ごしやすい気温になりそうです。

【雨の予想】

午後は岐阜県飛騨地方から次第に雨雲が広がり、夜は各地で雨が降るでしょう。あすの朝にかけて広い範囲で雨が降る予想で、その先もすっきりしない天気が続く見込みです。



【週間予報】

あさって木曜日までは曇りや雨の予想で、過ごしやすい気温が続くでしょう。金曜日は晴れ間が戻り、日中は半袖で心地よく過ごせる気温になりそうです。



週末以降は再びすっきりしない天気が続くでしょう。天気や気温の変化で体調を崩さないようお気をつけください。