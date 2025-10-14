¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÃ¦Íî¤Î¥æ¥á¥¡¢¾åÍçÆùÂÎÈþÈäÏª¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÖÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/14¡ÛMnet¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ü¥¤¥×¥é2¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥æ¥á¥¡ÊYUMEKI¡Ë¤¬10·î13Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤ÆùÂÎÈþ¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥æ¥á¥¡ÖÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¡×¤ÈÏÃÂê¤ÎÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿¾åÍç»Ñ
¥æ¥á¥¤Ï¡¢¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤ËºÂ¤ê¡¢¾åÍç»Ñ¤òÇØÃæÂ¦¤«¤é»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥¿¥ª¥ë¤ò¸ª¤Ë¤«¤±¤ë»ÅÁð¤Ç¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÇØÃæ¤ä¹¤¤¸ªÉý¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¡×¡Ö¹¬¤»¡×¡ÖÃÃ¤¨Êý¤¬¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¸«Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
