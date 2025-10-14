マイファスHiro、妻・山本舞香の誕生日祝福 手繋ぎショット披露で反響殺到「理想の夫婦」「ラブラブで可愛い」
【モデルプレス＝2025/10/14】ロックバンド・MY FIRST STORYのHiroが2025年10月13日、自身のInstagramを更新。妻で女優の山本舞香との手繋ぎショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】マイファスHiro＆山本舞香、手繋ぎ後ろ姿
Hiroは「誕生日おめでとう。いつも支えられてます」と同日に28歳の誕生日を迎えた山本を祝福。手を繋いでいる後ろ姿を収めた1枚を公開した。また、山本も同日、自身のInstagramにて「旦那さん、いつもありがとう。毎日笑わせてくれてありがとう。そして今、ご飯を作ってくれてありがとう。食べるのがとっても楽しみです」とHiroへの感謝をつづっている。
この投稿を受け、ファンからは「ラブラブで可愛い」「素敵すぎる」「理想の夫婦」「誕生日おめでとうございます！」「お幸せに」などと反響が集まっている。2人は2024年10月13日に、それぞれのInstagramにて結婚を発表している。（modelpress編集部）
◆マイファスHiro、妻・山本舞香の誕生日祝福
◆マイファスHiroの投稿に反響
