辻希美「3人でくっついて」杉浦太陽不在日の寝床公開「尊い寝顔」「幸せな時間」と反響
【モデルプレス＝2025/10/14】タレントの辻希美が10月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫でタレントの杉浦太陽が不在の日の寝床を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】辻希美「すやすや眠る2人可愛い」パパ出張時の寝床
辻は「パパが出張の時は、3人でくっついて寝るんだぁ」と子どもの絵文字を2つ添えて、杉浦が出張の日の様子を公開。辻に寄り添い眠る三男・幸空くんを腕枕し、その横で眠る第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんとの3ショットを公開している。
この投稿にファンからは「幸せな時間」「ママお疲れ様」「すやすや眠る2人可愛い」「仲良し」などと反響が寄せられている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
