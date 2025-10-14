杉浦太陽、妻・辻希美＆子どもからの家族サプライズ告白「見事にくらいました」
【モデルプレス＝2025/10/14】タレントの杉浦太陽が10月12日、自身のブログを更新。妻でタレントの辻希美からのサプライズを明かした。
【写真】辻希美、家族とのスペシャルマタニティフォト
杉浦は10月12日に神奈川・パシフィコ横浜にて開催された「たまひよFamily Park 2025」のトークショーのゲストとして登場した。これを受け、杉浦は「ものすごいお客様が来てくださり、嬉しかったです」とイベントの写真を投稿した。そして「トークショーの中盤に、何やら親子が入ってきたなぁ〜っと、見た瞬間…気付きましたwノン、コア、ユメ 何で観にきてるん！？」とサプライズで辻と3男の幸空（こあ）くん、第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが来ていたことを報告。「運営さんも知ってたみたいで、見事にサプライズくらいましたwでも、嬉しかったよ ありがとなぁ！！」と家族が訪れてくれたことに喜びをあらわにしていた。
この投稿には「仲良しでほっこり」「愛されるの伝わる」「心が温かくなる」「嬉しいドッキリ」「辻ちゃんお茶目」といった声が寄せられている。
杉浦は、辻と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】辻希美、家族とのスペシャルマタニティフォト
◆杉浦太陽、トークショーにサプライズで家族が登場
杉浦は10月12日に神奈川・パシフィコ横浜にて開催された「たまひよFamily Park 2025」のトークショーのゲストとして登場した。これを受け、杉浦は「ものすごいお客様が来てくださり、嬉しかったです」とイベントの写真を投稿した。そして「トークショーの中盤に、何やら親子が入ってきたなぁ〜っと、見た瞬間…気付きましたwノン、コア、ユメ 何で観にきてるん！？」とサプライズで辻と3男の幸空（こあ）くん、第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが来ていたことを報告。「運営さんも知ってたみたいで、見事にサプライズくらいましたwでも、嬉しかったよ ありがとなぁ！！」と家族が訪れてくれたことに喜びをあらわにしていた。
◆杉浦太陽の投稿に反響
この投稿には「仲良しでほっこり」「愛されるの伝わる」「心が温かくなる」「嬉しいドッキリ」「辻ちゃんお茶目」といった声が寄せられている。
杉浦は、辻と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】