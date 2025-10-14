名古屋に新商業施設「HAERA（ハエラ）」2026年夏オープン 服飾・アート・食など約65店舗
【女子旅プレス＝2025/10/14】愛知県名古屋市に新商業施設「HAERA（ハエラ）」が誕生。開業時期は2026年初夏を予定している。
「HAERA」は、名古屋・栄エリアで進行中の大規模再開発「ザ・ランドマーク名古屋栄」の地下2階〜地上4階に開業予定の新しい商業施設。パルコと大丸松坂屋百貨店を擁するJ.フロント リテイリンググループが一体となり、「PUBLIC MUSEUM」をコンセプトに、約65店舗を誘致する。
名古屋のシンボルである久屋大通・大津通に面した立地を活かし、世界を代表するラグジュアリーブランドが旗艦店として大型メゾネット店舗を構える予定だ。
施設名称「HAERA」は「栄える＋era（時代）」の造語。ラグジュアリーファッション、アート、食体験などのラインナップを集積させ、感性が交差する場所として、新しいインスピレーションを集め、訪れる人々それぞれの視点で完成するミュージアムのような体験価値を提供する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：名古屋市中区錦三丁目2501 番1、2501 番2、2514
「ザ・ランドマーク名古屋栄」地下2階〜地上4階
交通：地下鉄東山線・名城線「栄」駅直結
