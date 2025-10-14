「これは助かる！」はごろもフーズ公式のシーチキン早見表に4万いいね【ママリ】

「シーチキンの早見表」はごろもフーズ公式の投稿に4万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。Xではさまざまな料理や食べ物の話題も盛り上がっています。まねしたくなるレシピや食べ物のアレンジなど、おいしそうな投稿を集めました。どうぞお楽しみください。

シーチキン食堂(@seachicken8560)さんの投稿です。シーチキンは身近な食材で、多くの家庭の食卓に登場していることでしょう。最近はカロリーオフのものなど、種類もいろいろあります。商品ごとにどんな違いがあるのか、ちょっと気になりませんか？





はごろもフーズ(株)が運営するXアカウント「シーチキン食堂」が、商品ラインナップの説明を分かりやすくまとめてくれました。

©seachicken8560

シーチキンの種類が多すぎてよく分からないと言われるので、早見表をご用意しました🐟

とても見やすくありがたい早見表ですよね。こうやってみると、シーチキンといっても魚の種類や調理法などがいろいろあることが分かります。一つ一つこだわり抜いた商品ですよね。そして、商品ラインナップの豊富さにも驚きます。違いを知っていると、使い分けも上手にできそうです。



この投稿に「たくさん種類ありますね」「わかりやすいです！」などのリプライが寄せられました。シーチキンを上手に使いこなしたい方は、この早見表を活用してみてくださいね。



※「シーチキン」「シーチキンSmile」「オイル不使用シーチキン」「シーチキン食堂」は、はごろもフーズ株式会社の登録商標です。

「え？戻さなくていいの？」Xで2000いいね！春雨を手軽に食べる副菜レシピが参考になる

忙しい方にとって、時短かつおいしいレシピはとても助かりますよね。



投稿者・ぐっち夫婦@料理家さんは、電子レンジを使った春雨の時短レシピを考えました。どうぞごらんください。

©gucci_fuufu

©gucci_fuufu

©gucci_fuufu

©gucci_fuufu

え？春雨戻さなくていいの！

レンチンで簡単なの嬉しすぎ！



【レンジでつくるさっぱり！中華春雨サラダ】



耐熱ボウルにしょうゆ、酢、砂糖、水入れ混ぜ、春雨、にんじん。ラップし、レンチン。よく混ぜ、粗熱が取れたらハム、きゅうり、酢、ごま油。混ぜて冷蔵庫。器に盛り、ごま。

春雨などの乾物は、水で戻してから料理に使うイメージがあるのではないでしょうか。ところが、このレシピのように戻さずに調理することも可能です。これまで戻す時間が気になって春雨をメニューに取り入れていなかった方も、試してみたくなるようなレシピです。詳しい分量はぐっちさんのX投稿の中で紹介されています。



この投稿には2000を超えるいいねが寄せられました。少し手間のかかるイメージがある春雨がもっと手軽に食べられるなら、ぜひやってみたいですよね。

ザ・ハンバーグ弁当！肉の圧が強すぎるお弁当に7.1万いいね

こーいち(@kooi501kooi)さんの投稿です。世の中には、メインのおかずの名を冠したお弁当がたくさんあります。どれも工夫が凝らされていて、メインのおかずだけでなく、副菜にもこだわりのあるものもありますよね。ただ、時には、「今日はメインのおかずだけを中心にご飯を食べたい！」と思うことってありませんか？



そんな、「今日はこれを食べたい！」を心の底から叶えてくれるお弁当の画像をごらんください。

©kooi501kooi

今日はハンバーグ弁当っすよ~🍱

ハンバーグは焼いていると、焼く前に丸めた大きさから少し小さくなりますよね。このハンバーグは、お弁当箱にぴったりサイズ！お肉の収縮率まで考えられたような大きさに驚きます。



この投稿には「わぁぁ、すごい」「ピッタリ凄すぎ」「きれいにハマってハンバーグも幸せ～」「インパクト強！！」といったリプライがついていました。



これ以上ない、まさしくハンバーグ弁当というお弁当は、本当に食べ応えがありそうですよね。見ていたらおなかが空いてきそうな、目にもおいしい投稿でした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）