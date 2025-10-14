「無限邂逅メガロマリア」から謎めいたアナザー「エミュレータ」がプラモデル化。2026年2月に発売
コトブキヤは、プラモデル「エミュレータ」を2026年2月に発売する。価格は6,820円。
本商品は「無限邂逅メガロマリア」より謎めいたアナザー「エミュレータ」をプラモデル化したもの。身体的にはアナザーでありながら、トリガーの姿を模倣した独特の雰囲気を放つキャラクターとなっている。
女性型アナザーを生身のキャラと組み合わせしやすくするために開発された拡張スキンパーツをさらにアップデートした「拡張スキンパーツ改」を実装し、ベースキットは「プリンシパル」だが、関節部や外装部など全身の約50％をスキンパーツに変更している。
色白のスキンカラーCを採用し、肩甲骨のジョイントパーツは装甲のディテールがないタイプも付属する。
フェイスパーツは塗装済眼球可動フェイスとなっている。表情パーツにはタンポ印刷、眼球にはUVプリントを施すことで組み立てるだけでもイメージに近い仕上がりになる他、付属の治具を使って視線の向きを変更することができる。
ヘアスタイルには創彩少女庭園アレンジウィッグ「姫カットポニーテール」の別カラーが採用されている。武装としてオリジナルカラーのサムライマスターソードが付属する。
また、コトブキヤショップおよびコトブキヤオンラインショップにて予約・購入をすると特典として「狂戦士眼パーツ」が付いてくる。
(C) KOTOBUKIYA