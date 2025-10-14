強盗事件の翌日、店は臨時休業。新人の歓迎会で気づかぬうちに強盗犯とすれ違い…
ドラマプレミア23「シナントロープ」
強盗事件の翌日、“シナントロープ”は臨時休業。都成(水上恒司)たちが後片づけに追われる中、オーナー加藤(黒田大輔)から「犯人は自首した」と知らされる。
安堵した8人は新入り・志沢(萩原護)の歓迎会へ。自己紹介の流れで、鳥好きの水町(山田杏奈)がじっと動かない志沢を「ハシビロコウ」と名付け、場が和む。
その後、二次会のカラオケで盛り上がる中、都成は気づかぬうちに昨日の強盗犯とすれ違っていた。
出演者
水上恒司、山田杏奈、坂東龍汰、影山優佳、望月歩、鳴海唯、萩原護、高橋侃、遠藤雄弥、アフロ、森田想、染谷将太
原作脚本
此元和津也（オッドタクシー）
監督・演出
山岸聖太
放送形態
解説放送あり
──不可解な強盗をきっかけに、静かな日常は歪みはじめる──
街の小さなバーガーショップ「シナントロープ」を舞台とした、男女8人の青春群像ミステリー
第2話「そのスニーカー可愛いね」
強盗事件の翌日、“シナントロープ”は臨時休業。都成(水上恒司)たちが後片づけに追われる中、オーナー加藤(黒田大輔)から「犯人は自首した」と知らされる。
安堵した8人は新入り・志沢(萩原護)の歓迎会へ。自己紹介の流れで、鳥好きの水町(山田杏奈)がじっと動かない志沢を「ハシビロコウ」と名付け、場が和む。
その後、二次会のカラオケで盛り上がる中、都成は気づかぬうちに昨日の強盗犯とすれ違っていた。
出演者
水上恒司、山田杏奈、坂東龍汰、影山優佳、望月歩、鳴海唯、萩原護、高橋侃、遠藤雄弥、アフロ、森田想、染谷将太
原作脚本
此元和津也（オッドタクシー）
監督・演出
山岸聖太
放送形態
解説放送あり