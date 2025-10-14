女優の天海祐希（58歳）が、10月13日に放送されたバラエティ番組「LIFE！マーベラスSP」（NHK）に出演。ドランクドラゴン・塚地武雅の“天海祐希カワイイ！”エピソードに「かわいいって大きく言っておいて」と語った。



天海祐希が番組に初出演し、番組のレギュラーで、天海と共演も多いドランクドラゴン・塚地武雅が、天海と別の仕事ながらも同じスタジオにいることがわかった時「天海さんからショートメールが来て。『塚地ー！すれ違えたらうれしい！』って。かわいくないですか！？ キュンとしちゃってね。着いてすぐ挨拶行って」と話す。



天海は少し照れながら、塚地に「かわいいって大きく言っておいて」と語った。