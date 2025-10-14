俳優の横浜流星が主演するＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜・午後８時）の第３９話が１２日に放送され、世帯平均視聴率９・０％を記録したことが１４日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

初回は１２・６％でスタートした今作。今回は前回の８・９％から０・１ポイント上昇。個人視聴率は５・０％だった。

大河ドラマ６４作目となる同作は日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても面白さを追求し続けた「江戸のメディア王」蔦屋重三郎の生涯を笑いと涙と謎に満ちた物語として描く。連続テレビ小説「ごちそうさん」（２０１３年）や大河ドラマ「おんな城主 直虎」（２０１７年）などを手がけた森下佳子氏が脚本を担当。ＮＨＫドラマ初出演の横浜が主人公を演じる。語りは蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として出演の綾瀬はるかが担当する。

第３９話は「白河の清きに住みかね身上半減」。地本問屋の株仲間を発足させた蔦重（横浜流）は、改めを行う行事たちをうまく丸め込み、山東京伝（政演／古川雄大）作の三作品を『教訓読本』として売り出した。一方、きよ（藤間爽子）を失い、憔悴（しょうすい）した歌麿（染谷将太）は、つよ（高岡早紀）とともに江戸を離れる。年が明け、しばらくの後、突然、蔦屋に与力と同心が現れ、『教訓読本』三作品について絶版を命じられ、蔦重と京伝は牢（ろう）屋敷に連行されてしまう…と展開した。

最後の次回予告には、滝沢瑣吉（のちの曲亭馬琴）役の津田健次郎と、勝川春朗（のちの葛飾北斎）役・くっきー！の姿が映った。ネットは「津田健さんキターーー！あの渋い声が大河でも！！」「イケボの馬琴」「津田さんかっこいい」「歓喜の声が自然と出ました」「津田さんちょんまげ似合ってる」「ツダケン様の馬琴、楽しみ」と期待の声を寄せていた。