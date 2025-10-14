俳優の森川葵さんが自身のインスタグラムを更新。映画『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE』の公開記念舞台挨拶に参加した際のオフショットを公開しました。



【写真を見る】【 森川葵 】 深紅のノースリーブドレス姿を披露 映画『オリバーな犬』舞台挨拶のオフショットを公開





森川さんは、「#オリバーな犬 @oliver_gosh 舞台挨拶でした！来てくれた皆様ありがとうございました！」とファンへの感謝を述べています。







投稿では、深紅のノースリーブドレスに身を包んだ森川さんの姿が複数枚公開されています。ドレスは裾部分に黒やピンクの層が重なる特徴的なデザインとなっています。





舞台挨拶で使われた『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE』と書かれたパネルを持ってポーズを取る森川さんの姿も。







また、「勝手に宣伝だけど」と前置きし、「tohoシネマズのポップコーン、キャラメル200%とバターフレーバーオイルかけ放題(？)やってるから絶対行ったほうがいいよ。」と映画館のポップコーンを推薦。「食べたすぎて舞台挨拶終わりに買いに行ったよ。げきうま。」と実際に購入したというオレンジ色と薄黄色の2種類に見えるポップコーンの写真も投稿されています。







森川さんは2010年、ファッション雑誌『Seventeen』の専属モデルオーディションでグランプリに選ばれ、モデルデビュー。

2015年にフジテレビ系ドラマ「テディ・ゴー!」で連ドラ初主演。

翌年4月にはTBSバラエティ「A-Studio」の8代目アシスタントを務め、その後も女優として話題作に次々と出演。

近年の出演作に、映画「ある閉ざされた雪の山荘で」、ドラマNHK「褒めるひと褒められるひと」、TBS「訳アリ女ダイアリー」、CX「大奥」など。 NHK Eテレ「#バズ英語 〜SNSで世界をみよう〜」ではMCを務める。



【担当：芸能情報ステーション】