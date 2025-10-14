「えー!?誰ー??」小芝風花、レアな“メガネ×アヒル口”ショットに反響「メガネは最強すぎて無理」「反則ですメロい」
俳優の小芝風花（28）が12日、自身のインスタグラムを更新。レアな“メガネっ子”ショットを披露し反響を呼んでいる。
【写真】「反則ですメロい」“メガネっ子”ショットを披露した小芝風花
小芝は、メガネをかけた顔文字とともに、小顔が際立つ大きなメガネに口元を尖らせ、“優等生”風のポーズを決めるショットをアップした。
この投稿にファンからは「風花ちゃんにメガネは最強すぎて無理」「可愛さマシマシなショットありがとうございます やっぱり小顔な風花ちゃんに大きめのメガネは鬼に金棒の最強コンボですね」「えー!?誰ー??風花ちゃん??」「メガネふーちゃんとっても可愛い〜」「可愛すぎます!!憧れですっ！」「はちゃめちゃかわいい」「反則ですメロいよ」などの声が寄せられている。
