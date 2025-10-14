歌手の浜崎あゆみさんが自身のインスタグラムを更新。

アジアツアーでのオフショットを公開しました。



【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「杭州のリハーサルとかChina TAとの思い出とか」 アジアツアーのオフショット公開





『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025』の中国・杭州公演を１０月１１日に行った、浜崎あゆみさんは「杭州のリハーサルとかChina TAとの思い出とか」と綴ると、写真をアップ。







投稿された画像では、浜崎あゆみさんがリハーサルに臨む様子や、移動時のショット、食事を楽しむ姿などが見て取れます。







この投稿にファンからは「はぁーん どの瞬間も素敵♥ 本当に杭州公演お疲れ様でした たくさんの愛が伝わってくるね♥♥」・「かっこいーかわいー♥♥リハ中のあゆ大好き」・「杭州での色んな写真楽しみにしてたー！ あゆちゃん♡の表情が、杭州での時間の全てを物語ってるね 今週末は一緒に素敵な時間を過ごせます様に」などの反響が寄せられています。









【担当：芸能情報ステーション】