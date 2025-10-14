NHKは14日、大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20〜11・45）の司会を女優の綾瀬はるか（40）、お笑いタレント・有吉弘行（51）、女優の今田美桜（28）、同局の鈴木奈穂子アナウンサー（43）（五十音順）が務めると発表した。

綾瀬は6年ぶり4回目、有吉は3年連続3回目、鈴木アナウンサーも2年連続2回目。連続テレビ小説「あんぱん」のヒロインを務めた今田は今回が初の大役となる。

6年ぶり4回目の司会となる綾瀬は「どんな番組も多くの人が携わり、多くの時間をかけ準備して、放送されますが、紅白歌合戦も同じで、私はこうしたみんなで力を合わせて作りあげていく時間が、とても大好きです。スタッフの皆さん、司会の皆さん、そして出場されるアーティストの皆さんと共に準備をして大みそかの様々な団らんのひとときとなりますように、そしてテレビの力で放送を通じ多くの視聴者の皆様と楽しい時間を共有し、つながっている紅白歌合戦になるよう、心を込めて司会を務めたいと思います。ライブですから準備した通りに進まないこともありますが、臨場感のあるワクワク、ドキドキを、素晴らしい歌をお届けしたいです。頑張ります。それでは大みそかにお会いしましょう」と呼びかけた。

3年連続の司会となる有吉は同局を通じて「おととし、去年に引き続き、紅白歌合戦の司会を務めさせていただきます。お声がけいただいて、本当にびっくりしましたけど、ありがたいです。てっきり去年までと思っていたので、年末の旅行のホテル予約をしてました」としつつ「今年の司会陣、綾瀬はるかさんは同じ広島出身で親近感もありますし、世界陸上で見ていた今田美桜さんとご一緒できるのも楽しみです。3回目の司会ということで、これまでよりは緊張しないでできると思うので、楽しみたいと思います」とコメント。

初の大役となる今田は「第76回NHK紅白歌合戦の司会を務めさせていただく事になりました。今年度前期の連続テレビ小説『あんぱん』に続いて、放送100年という記念すべき年にこうしてご縁をいただき、大変光栄に思います。紅白歌合戦は、毎年家族や友人と1年を振り返りながらテレビで拝見していて、アーティストの皆さんの素晴らしいパフォーマンスからたくさんの音楽の力をもらっていました。今年は全国の視聴者の皆さんとその時間を楽しめることわくわくしております！有吉弘行さん、綾瀬はるかさんと一緒に2025年みなさんの素敵な1年の締めくくりになるよう、そして明るく2026年を迎えられるよう、精一杯努めたいと思います」と意気込んだ。

テーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」と発表。同局は「今年の紅白は、放送100年を締めくくる節目の紅白 これからの100年も素敵な音楽が私たちをつないでくれますように・・・そんな願いをテーマに込めました」と説明。「今年も国内では相次ぐ自然災害や長引く物価高 海外では終わりの見えない紛争が続くなど 戦後80年経った今も国内外で様々な「分断」が進んでいます そんな今だからこそ、紅白歌合戦は時代、世代、性別、言葉、人種の壁を超え つなぐ、つながる番組でありたい 1年を締めくくる特別な日 みんなが音楽で一つに 紅白歌合戦は今年も最強で最高なステージを日本中、世界中に届けます！」とした。

昨年は「あなたへの歌」をテーマに、さまざまな年代や性別の視聴者に届くアーティストを選定。司会は有吉弘行、橋本環奈、伊藤沙莉、鈴木奈穂子アナウンサーの4人が務めた。