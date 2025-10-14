【きょうの天気】西日本から東日本に雨雲…近畿・東海・関東甲信では夕方〜夜に傘の出番 本降りの雨になる所も
連休明けの火曜日は西日本から東日本に雨雲が広がってくる見込みです。今週は広い範囲で曇りや雨の日が多く、晴れ間の出る日は少なくなりそうです。
前線や湿った空気の影響で、西日本から東日本で雨の降る所が多くなりそうです。日本海側から雨の範囲が広がり、午後は山陰や北陸などで雨脚の強まる所がある見込みです。太平洋側でも次第に雨が降り出し、夕方から夜のお帰りの時間帯は近畿や東海、関東甲信も傘の出番になる所が多いでしょう。本降りの雨になる所も多くなるため、雨具を忘れずにお持ちください。
最高気温は西日本で30℃前後まで上がる所が多く、汗ばむ気温になりそうです。東日本から北日本は広くこの時季らしい気温となり、昼間も涼しく感じられる所が多くなりそうです。
火曜日の各地の予想最高気温です。
札幌 :18℃ 釧路 :14℃
青森 :21℃ 盛岡 :20℃
仙台 :19℃ 新潟 :22℃
長野 :19℃ 金沢 :22℃
名古屋:25℃ 東京 :22℃
大阪 :29℃ 岡山 :29℃
広島 :29℃ 松江 :27℃
高知 :30℃ 福岡 :31℃
鹿児島:31℃ 那覇 :32℃
今週は前線や低気圧の影響で、全国的に曇りや雨の日が多くなる見込みです。木曜日は北日本や日本海側で雨の強まる所があり、土曜日から日曜日も北日本では大雨となるおそれがあります。