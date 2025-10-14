ËÜ¶¿ÏÂ¿Í¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¤Þ¤Ò¤í¤ÎÉã¡¦°Ù»þ¤¬¡Ö¸©ÃÎ»ö¥¯¥é¥¹¡×±Û¸å¼é¤Ë¡£¤Þ¤Ò¤í¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÈÊ¬¤Î¡ã»ø½÷¡ä¤Ï¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤·¡¢¤ªµë¶â¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ä¡Ú2025ÊÔ½¸Éô¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
Éã¡¦°Ù»þ¤¬±Û¸å¼é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤â¡Ä
¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡ÙÃæ¡¢¶þ»Ø¤ÎÌþ¤·¥¥ã¥é¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡¢¹â¿ù¿¿Ãè¤µ¤ó±é¤¸¤ë¤Þ¤Ò¤í¤ÎÄï¡¦Æ£¸¶°Ôµ¬ (¤Õ¤¸¤ï¤é¤Î¤Î¤Ö¤Î¤ê)¡£
±Û¸å¼é¤ËÇ¤¤¸¤é¤ì¤¿Éã¡¦°Ù»þ¤Ë¤ª¶¡¤·¤¿Àè¤Ç·ã¤·¤¤Ê¢ÄË¤ò¤¦¤Ã¤¿¤¨¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¤Þ¤ÞË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¼¤Î¸»Ò¤Ë¸ª¤òÊú¤«¤ì¤Ê¤¬¤éµã¤¤¸¤ã¤¯¤ë¤Þ¤Ò¤í¤Î»Ñ¡£»Ë¼Â¤Ç¤¢¤ë¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°ì»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ¿É¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿É¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Éã¡¦°Ù»þ¤ÏÀ²¤ì¤Æ±Û¸å¼é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤Þ¤Ò¤í¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢´±¿¦¤Î¤¢¤ë²È¤ÎÌ¼¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
´ðËÜ¤Ï³¬µé
µ®Â²¼Ò²ñ¤Î´ðËÜ¤Ï¿ÈÊ¬¡¢¤È¤¤¤¦¤«¡ã³¬µé¡ä¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¶¤Ã¤¯¤ê¾åµé¡¢Ãæµé¡¢²¼µé¤Î£³¤Ä¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡£
»þÂå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°ã¤¦¤«¤é²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢¹ÄÂ²¤È¤«Æ£¸¶ÀÝ´Ø²È¤È¤«¡¢´±¿¦¤Ç¤¤¤¦¤ÈÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤ì¤ë²È¤Î¿Í¤Ï¾åµé¡£
¸½ºß¤Î¸©ÃÎ»ö¤ËÅö¤¿¤ë¥È¥Ã¥×ÃÏÊý´±¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¯¤é¤¤¤¬Ãæµé¡£¤Þ¤Ò¤í¤ÎÉã¡¦°Ù»þ¤¬¤³¤³¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ°Ì³¬¤Î¸Þ°Ì¤Ë¾º¤ì¤Ê¤¤²È¤Ï²¼µé¡£
¤Ç¡¢Ãæµé¤Îµ®Â²¤¬¾åµé¤Ë¡¢²¼µé¤Îµ®Â²¤¬¾åµé¤ÈÃæµé¤Ë»Å¤¨¤ë¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¹½Â¤¤Ï½÷À¤âÃËÀ¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é»ç¼°Éô¤äÀ¶¾¯Ç¼¸À¤È¤¤¤Ã¤¿Ãæµé¤Î²È½Ð¿È¤Î½÷À¤¬Å·¹Ä¤Î¤ª¹¡¤Ë»ø½÷¤È¤·¤Æ»Å¤¨¤¿¡£¤½¤·¤ÆÈà½÷¤¿¤Á¤Ï¼Â²È¤Ëµ¢¤ì¤Ð¡¢²¼µé¤Î²È¤Î½÷À¤ÎÊô»Å¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¥É¥é¥Þ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¤¤È¤¬¤½¤³¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ø½÷¤Î»Å»ö¤ÏÆ¬Ç¾Ï«Æ¯¤ÈÆùÂÎÏ«Æ¯
»ø½÷¤Î»Å»ö¤Ï¤ª¤ª¤è¤½Æ¬Ç¾Ï«Æ¯¤ÈÆùÂÎÏ«Æ¯¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¿ÈÊ¬¤Î¹â¤¤²È¤Î½÷À¤ÏÆ¬Ç¾Ï«Æ¯¤¬¥á¥¤¥ó¡£¤´¼ç¿ÍÍÍ¤ÎÏÃ¤·Áê¼ê¤È¤«²ÈÄí¶µ»Õ¤È¤«¤Ç¤¹¤Í¡£
²¼µé¤Î²È¤Î½÷À¤Ï¤ª»È¤¤¤òÌ³¤á¤¿¤ê¡¢¤´¼ç¿ÍÍÍ¤Î³°½Ð¤Î¤ª¶¡¤ËÅÌÊâ¤Ç½¾¤Ã¤¿¤ê¡£
¤Ê¤ª²¼µé¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤â¶Ê¤¬¤ê¤Ê¤ê¤Ë¤âµ®Â²¤Î½Ð¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¬¥Á¤ÎÆùÂÎÏ«Æ¯¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¿Å¤ò³ä¤Ã¤¿¤ê¡¢²³¤ËÆþ¤ì¤¿¿å¤ò±¿¤ó¤À¤ê¡¢²Ð¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ï½îÌ±¤Î²È¤Î½Ð¤Î½÷À¤¬¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¸À¤¨¤Ð¤¤Ì¡¢¤Ç¤¹¤«¤Í¡©
Èà½÷¤¿¤Á¤Î¤ªµë¶â¤Ï¡©
¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¤ÏÁÛÁü¤¬¤Ä¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢¡ÖÈà½÷¤¿¤Á¤Î¤ªµë¶â¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ä¡£
¼Â¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
»ç¼°Éô¤Ê¤ó¤«¤Ï¤â¤È¤â¤È¼«Ê¬¤Çºâ»º¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÀÞ¡¹¼ç¿Í¤ÎÆ£¸¶¾´»Ò¤ä¡¢º¸Âç¿Ã¤ÎÆ»Ä¹¤«¤é¼Á¤Î¹â¤¤Êª¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤·¤ÆÏÅ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥É¥é¥ÞÃæ¤Ç¤â¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤È¡¢Ë«Èþ¤äÂ£¤êÊª¤ò¤â¤é¤¦¥·¡¼¥ó¤¬ÉÑÈË¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤â¤Ã¤È²¼¤Î½÷À¤Ï¸¨¤È¤«¤Ç»Ùµë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡©
¤ª¶â¤Î¤Ê¤¤»þÂå¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¸½Êª»Ùµë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î»ö¾ð¤ò¸½Âå¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¡ã¤«¤æ¤¤¤È¤³¤í¤Ë¼ê¤ÎÆÏ¤¯¡äÊ¿°Â»ø½÷¤ÎÀ¸³è²òÀâ¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê»ñÎÁ¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£