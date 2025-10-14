10月14日に放送された『ばけばけ』（NHK総合）第12話では、好調だった雨清水家の工場に暗雲が立ち込める。

工場に顔を出した三之丞（板垣李光人）を見て、不審がるトキ（髙石あかり）と女工たち。不景気で工場の経営が傾き、出奔した長男の氏松（安田啓人）に代わって傳（堤真一）が資金繰りに歩く。留守をまかされた三之丞だったが、経営はさっぱり。従業員の平井（足立智充）に「一日一反」の増産を提案されても、うなずく以外に選択肢はなかった。

不景気で金を貸してくれるものはなく、病を押して金策に走っていた傳だったが、ついに倒れてしまう。床に伏せる傳を看病しようにも、タエ（北川景子）は粥を作ろうとして焦がしてしまう始末。雨清水家は女中に暇を出して、家事を担う人間も不足していたのだった。

「今朝初めてふすまを一人で開けた」タエのお嬢様ぶりもすごいが、困惑する三之丞のつらさも察するに余りある。それまで蚊帳の外にいたのに、家業と主が共倒れして、いきなり大荷物を背負わされた三之丞。どうしたらいいかわからない、という心の叫びがリアルだ。

その頃、松野家では、勘右衛門（小日向文世）が銀二郎（寛一郎）に刀の振り方を教えていた。貧しい足軽の山根家は松野家より家格が下。立派な当主になるための教育であり、銀二郎は熱心に取り組む。けれども、どこか無理している様子だ。

ほんの少し表情に出ただけでそのことを勘右衛門になじられ、「格の低さが染みついちょる」なんて言われたら、やってられないと思ってもおかしくないのに、立派な婿殿になろうとする銀二郎はえらい。司之介（岡部たかし）との相撲でもわざと負けていたし。

そんな銀二郎もトキの前では少しだけ自分を出せる。それが距離を空けて座る2人になってしまうのは観ていてせつない。格下と言われたことを銀二郎は気にしているし、入り婿の気苦労が、繊細な青年を予想外の行動に駆り立てないか心配だ。（文＝石河コウヘイ）