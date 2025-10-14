¡Ö¤Û¤ÜÉþ¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×¥µ¥ó¥â¥Ë28ºÐ¥¢¥Ê¡¢¥ì¡¼¥¹¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤É¤Ò¤ã¤¢¡¼¡ª¹ñÊõ¡×¡Ö¤á¤Á¤ãµÓÄ¹¤¯¤ÆåºÎï¡×
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²Æ¤Î²Æì¤¬1ÈÖ¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿ù±º¤ß¤º¤(28)¤¬²Æ¤ËÎ¹¹Ô¤·¤¿²Æì¤Ç¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ì¡¼¥¹¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡¡¤Û¤ÜÉþ¤Ê¤Î¤ÇºÜ¤»¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤ËÇò¤¤¥ì¡¼¥¹¤ò»Ü¤·¤¿¥³¥ó¥Ó¤Î¿åÃå»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤ä¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥½¥Õ¥¡¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¤òÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¡¢¡ÖµîÇ¯¤Ï½Õ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢µ¤²¹¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤Ï³¤¤È¥×¡¼¥ë¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç²Æ¤Î²Æì¤¬1ÈÖ¤À¤Ê¡×¤Ê¤É¤Ä¤Å¤ê¡¢Èþ¤·¤¤³¤¤òÄ¯¤á¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤Ò¤ã¤¢¡¼¡ª¹ñÊõ¡ª¡ª¡×¡ÖÈó¾ï¤Ë²£´é¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤á¤Á¤ãµÓÄ¹¤¯¤ÆåºÎï¡×¡Ö¥µ¥ó¥â¥Ë¤Î»þ¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö»äÉþ¤â¿åÃå»Ñ¤â²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤À¤«¤é¤¤¤Ä¤â¥É¥Ã¥¥É¥¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ù±º¤ÏÆ±»Ö¼ÒÂç³ØÂ´¡£ÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×(TBS)¤Ç¥µ¥Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£