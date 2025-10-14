堀琴音「日本女子オープン」祝勝会を4人で開催！ 手術を終え療養中の小祝さくらも駆けつけ、お揃いの堀琴音Tシャツを披露
国内メジャー「日本女子オープン」を制した堀琴音が自身のインスタグラムを更新。「優勝のお祝いをして頂きました」と嬉しそうに投稿した。
【写真】お揃いの堀琴音Tシャツを着た4人、ファンも「欲しい〜」と大人気【本人のInstagramより】
「4人でお揃い堀琴音!!!!笑」と記した通り、この祝勝会には原江里菜、永峰咲希、そして左手首の手術を終え療養中の小祝さくらが駆けつけると、4人は堀の個性的なパッティングスタイルがプリントされたお揃いのTシャツを着用した。2枚目の写真は優勝トロフィーを掲げた堀の写真をセンターに、左右には「日本女子オープン」の歴代優勝者57人の名前がズラリ。そのケーキの右には「来年のチャンピオンズディナまでに品格を磨きまーす！」という吹き出し、そしてインスタで堀の優勝を祝福した森守洋コーチの投稿の最後の一言「もう少し僕に優しくして！」が2ショットと一緒に飾られていた。ところが堀は「#ケーキ凄すぎる」と喜びながらも、「#森さん私は変わらないよ。笑」とコーチの希望は受け入れられないと笑いながら完全に否定していた。この投稿にはファンからあらためて「優勝おめでとうございます」の祝福が殺到。さらに「それにしても凄いメンバーですね！」「最高の優勝ケーキだね」「森コーチが夜逃げしないように優しくしてあげてください」などのコメントも寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
