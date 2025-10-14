¡Ú¹ë¥³¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉC¡Û¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Ê¥Ã¥×¤¬¼Ç¤ÇºÇ½ªÄÉ¤¤¡¡ÉÍÃæ¡Ö¾õÂÖ¤Ï¤¤¤¤¡×¡ÖÆó¤Ä¤¯¤é¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢±óÀ¬Ãæ¤Ç18Æü¤Ë¥³¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊG1¡¢¥³¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë½ÐÁöÍ½Äê¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Ê¥Ã¥×¡ÊÌÆ5¡áÅÄÃæ¹î¡¢Éã¥´¡¼¥ë¥É¥·¥Ã¥×¡Ë¤¬14Æü¡¢·èÀï¤ÎÃÏ¥³¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¶¥ÇÏ¾ì¤Î¼Ç¥³¡¼¥¹¤ÇÄÉ¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÍÃæ¤òÇØ¤ËÊ»¤»ÇÏ¤ÇÁ°È¾2F¤Ï1F14¡Á15ÉÃ¥Ú¡¼¥¹¤ÇÆþ¤ê¡¢¥é¥¹¥È3F¤Ï¶¯¤á¤ËÄÉ¤Ã¤ÆÉé²Ù¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÉÍÃæ¤Ï¡Ö¾õÂÖ¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Á°Áö¡ÊÃ°ÄºS2Ãå¡Ë¤«¤éÆó¤Ä¤¯¤é¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤òÌÜÉ¸¤ËÄ´À°¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹¥´¶¿¨¡£Æ°¤¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿ÅÄÃæ¹î»Õ¤Ï¡ÖÅþÃå¤·¤Æ¤«¤é¾õÂÖ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢º£Ä«¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥ì¡¼¥¹¤Þ¤Ç¿ôÆü¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤¤·Á¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤»¤ë¤è¤¦¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½µËö¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡14Ç¯¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥é¥¯¥Æ¥£¡¢19Ç¯¥á¡¼¥ë¥É¥°¥é¡¼¥¹¤ËÂ³¤¯Æ±¥ì¡¼¥¹¤ÎÆüËÜÄ´¶µÇÏV¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡JRA¤Ë¤è¤ëÆ±¥ì¡¼¥¹¤ÎÇÏ·ôÈ¯Çä¤Ï¤Ê¤¤¡£