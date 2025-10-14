BE:FIRST、初ベスト収録の新曲はジャクソン5「I Want You Back」カバー 伝説的機材「Neve 8068」使用したこだわりのトラックにも注目
7人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが、29日にリリースする初のベストアルバム『BE:ST』のリード曲として、ジャクソン5の名曲「I Want You Back」のリメイクカバーを発表した。同曲は、アルバムに先駆けて27日に先行配信される。
【動画】BE:FIRST、新曲「Stare In Wonder」Dance Practice映像
今回のカバーは、BE:FIRSTのために新たに制作されたもので、プロデュースはBMSG代表のSKY-HIとプロデューサーのSunnyが担当。ファンキーなベースライン、リズミカルなピアノ、ストリングスアレンジが印象的なオリジナルにリスペクトを込め、“究極のアナログコンソール”とされる伝説的機材「Neve 8068」を使用した生バンド音源をレコーディング。その音源をサンプリングソースとして再構築するというヒップホップ的アプローチによって、BE:FIRSTらしいトラックに仕上げた。
さらに、オリジナルのサビを引用しつつも、新たに書き下ろされた歌詞を加え、メンバーのスキルフルな歌唱とラップで新たな表現を展開。時代を超えて鳴り響く“ボーイバンド”というアートフォームへのリスペクトを込めた楽曲となっている。
「I Want You Back」は27日に先行配信され、同日にミュージックビデオのティザー映像も公開予定。BE:FIRSTだからこそ実現したリスペクトあふれるこのカバーに注目が集まる。
『BE:ST』は全32曲を収録するベストアルバムで、ライブ盤にはワールドツアー『BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-』ニューヨーク公演の映像を収録。MV盤には「I Want You Back」を含む全24曲のミュージックビデオを収める。さらに、BMSG MUSIC SHOP限定盤では、MV盤・LIVE盤の映像に加え、「I Want You Back」「Stare In Wonder」、ワールドツアー、ジャケット撮影のビハインド映像を収録。ファンクラブ「BESTY」限定企画「BE:ST LIVE投票」で選ばれたライブ映像も『LIVE BE:ST』に収められる。
また、CDのみの初回生産限定盤には、BE:FIRSTのプレデビュー曲から最新曲までをノンストップで繋いだ、BANVOXによる初のMIX音源を収録した特典CDが付属する。各仕様の詳細は特設サイトにて確認できる。
