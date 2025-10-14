日本代表の最終ラインで着々と存在感を高めているのが、DF渡辺剛（フェイエノールト）だ。10月の代表ウィークを前にオランダ・ロッテルダムで密着取材を敢行した。

【映像】渡辺剛、ハードプレスでメキシコFWを封殺

9月のメキシコ戦では、ハードマークで相手エースのFWラウール・ヒメネスを封殺。本人は「やっと日本代表で自分の良さ、プレーレベルの高さを表現できた初めての試合」と手応えを口にした。

また、守備のみならず攻撃でも貢献。15分には高精度のロングフィードを通してMF堂安律のシュートチャンスを演出した。このシーンを渡辺は「堂安選手が走っているのは見えていたので、どっかのタイミングで（パスを）出したいなと思っていた。すごく良い動き出しだったので、上手く出せてよかったです」と振り返る。

さらに「ハイライン、ハイプレスを狙っているチームには、裏に１本のパスを出すだけで、相手の思考にダメージを与えられる。前のプレスはもちろん、裏もケアしなきゃと思わせることで、色んな良い面がある」と語った。

この10月シリーズは、板倉滉（アヤックス）、伊藤洋輝（バイエルン）、町田浩樹（ホッフェンハイム）、高井幸大（トッテナム）、冨安健洋（無所属）が怪我やコンディション不良で不在。その中で渡辺はいわばリーダー格であり、10日のパラグアイ戦もフル出場し、14日のブラジル戦でも奮闘が期待される。

「ヴィニシウス選手みたいな世界最高峰のDFでも止められない選手を、自分がどう感じるのか。個のクオリティーを持っている選手に自分が通用するのか楽しみ。そういう選手を抑えてこそ評価される」

ブラジル戦に向けてそう意気込んだ渡辺。10日の韓国戦で5−0快勝を飾った王国を相手にどんなパフォーマンスを見せるのか。要注目だ。

（ABEMA／サッカー日本代表）

