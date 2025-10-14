14日、国民民主党の玉木雄一郎代表が立憲民主党・国民民主党・日本維新の会の3党による連立について、以下のように言及した。

「仮に立憲、国民、維新でやったとしたら、確かに首班指名は取れるかもしれないが、“新たな少数与党”が生まれる。そうなると、引き続きそれ以外の各党各会派のご協力をいただかないと政権を回すことは難しい。だからこそ、少数与党の間は固い結束で結ばれておかないとすぐに崩れてしまう。まして安全保障という国の根幹に関わる政策で、あっち向いている人とこっち向いている人がいたら少数与党なんかひとたまりもない。かつ、『憲法違反だ』と言ってる政党と『憲法違反ではない』という政党が一緒にやったら国会審議でその差をものすごく追及される。特に国の根幹に関わる、国家国民の国益や国民の生命・財産に関わる安全保障はしっかりと一致させることが不可欠だ」

10日、自民党・高市早苗総裁と公明党・斉藤鉄夫代表による党首会談が行われ、公明側から連立離脱を伝え、26年の協力関係に幕を下ろした。これを受けて国民民主党の玉木雄一郎代表は「内閣総理大臣を務める覚悟はある」と語っていた。14日午後には国民民主党と自民党の幹事長会談、夕方には国民民主党、立憲民主党、日本維新の会の３党による幹事長会談が予定されている。

【3党による連立が成立した場合の議席数】

衆議院：立憲民主党（148）＋日本維新の会（35）＋国民民主党（27）＝210議席（過半数233）

参議院：立憲民主党（39）＋日本維新の会（18）＋国民民主党（23）＝80議席（過半数125）

