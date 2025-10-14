

日経225先物は11時30分時点、前日比130円高の4万7750円（+0.27％）前後で推移。寄り付きは4万7050円と、シカゴ日経平均先物清算値（4万7015円）にサヤ寄せする形から、売りが先行して始まった。現物の寄り付き時には4万6990円をつける場面もみられたが、中盤にかけての切り返しによりプラス圏を回復すると、一時4万7920円まで買われた。その後は再び4万7440円辺りまで下げる動きもあったが、終盤にかけてロングの動きが強まり、4万7800円を挟んでの推移が目立った。



週明けの米国市場で主要な株価指数が大幅に反発したことで、売り一巡後は押し目待ち狙いのロングが優勢である。ナイトセッションで4万5180円まで急落したこともあって寄り付き後の動向が注目されるなか、ボリンジャーバンドの+1σ（4万7040円）を上回っての推移をみせており、安心感につながる。+2σ（4万8650円）に接近する展開は期待しにくいところだが、押し目待ち狙いのロング対応に向かわせよう。



NT倍率は先物中心限月で15.08倍に上昇した。高市トレードのポジションを巻き戻す動きが警戒されていたが、ソフトバンクグループ<9984>［東証Ｐ］は弱含みで推移しているものの、アドバンテスト<6857>［東証Ｐ］や東京エレクトロン<8035>［東証Ｐ］、レーザーテック<6920>［東証Ｐ］は堅調。そのほか、良品計画<7453>［東証Ｐ］やファーストリテイリング<9983>［東証Ｐ］が買われ、日経平均型を支えている。



株探ニュース

