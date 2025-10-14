桜田ひより、先輩・天海祐希“大暴れ”コントで共演「この事務所入ってよかった！」

女優の桜田ひより（22歳）が、10月13日に放送されたバラエティ番組「LIFE！マーベラスSP」（NHK）に出演。事務所の先輩である天海祐希が“大暴れ”するコントで共演できて「この事務所入ってよかった！」と語った。



天海祐希が番組に初出演し、コントでかぶり物などもして「楽しかったですよ。でも、やっぱり好きな番組というのは出ちゃいけないね。やっぱり緊張しますよ、尋常じゃない汗を掻いた」と話し、「私で壊してしまったらどうしようとか、すごく……」と語る。



ウッチャンナンチャン・内村光良は「いや、ぶっ壊してましたよ」と良い意味で振り切れていたと話し、事務所の後輩である桜田ひよりも「コントの時の、天海さんの大暴れがもう、最高に楽しかった！この事務所入ってよかった！って思いました」と語った。