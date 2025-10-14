◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦 ブルワーズ１―２ドジャース（１３日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ドジャースが１３日（日本時間１４日）、ナ・リーグ優勝決定戦第１戦の敵地・ブルワーズ戦で接戦を制して白星発進となった。大谷翔平投手（３１）は２打数無安打、３四球（２申告敬遠）で地区シリーズから今季ワーストの１６打席連続無安打となった。２点リードの９回は佐々木朗希投手（２３）が登板し、２四球１安打で１点を失って１点差に迫られたが、２死一、三塁でマウンドに上がった３番手トライネンが最後は満塁で４番チュラングを空振り三振に斬って逃げ切った。

ドジャースは左腕のスネル、ブルワーズはオープナーで左腕のアシュビーが先発。１回表は先頭の大谷が四球を選んだが後続が続かず無得点に終わった。ブルワーズは２回から２番手で本来は先発で今季１３勝を挙げたプリースターが登板。３回までは両軍とも走者を二塁にすら進めずに投手戦が続いた。

珍プレーでもありビッグプレーでもある「中ゴロ併殺打」が出たのは４回のドジャースの攻撃。１死満塁でマンシーが中堅に放った本塁打性の当たりを、中堅手のフリリックがグラブに１度当ててはじき、フェンスに当たってから捕球した。ドジャースの走者は判断を誤り、三塁走者のＴ・ヘルナンデスは本塁への突入が遅れて「８―６―２」と送られた送球に間に合わずフォースアウト。さらに二塁走者のスミスは二塁にとどまっており、捕手のコントレラスが三塁まで走って三塁ベースを踏んで結果的にダブルプレーとなった。球場は騒然となり、リプレー検証も行われたが、判定は変わらなかった。

流れはブルワーズに傾くかと思われたが、スネルは４、５回と２イニング連続で３者凡退。つけいる隙を与えなかった。すると両軍無得点の６回１死走者なしで、フリーマンが３番手右腕のパトリックから右翼席へ先制ソロ。ベンチで見守っていた大谷も両手を挙げて喜びを爆発させ、チームのリーダー格のベッツとロハスはベンチを飛び出してフリーマンを出迎えた。

１―０の９回表には１死二、三塁で大谷が５打席目に立ったが申告敬遠。１死満塁でベッツが押し出し四球を選んで貴重な追加点をつかんでリードを２点に広げた。守護神の朗希は四球と二塁打で１死二、三塁からチョウリオの中犠飛で１点を失い、さらに２死三塁でイエリチに四球を与えて降板したが、トライネンが意地の投球を見せた。