◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦 ドジャース2−1ブリュワーズ(日本時間14日、アメリカンファミリー・フィールド)

ブリュワーズとドジャースのナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦で起きた珍プレーにMLB公式も「何が起こった？」と動画とあわせて投稿しました。

0-0の4回、ドジャースは1アウト満塁での好機でマックス・マンシー選手が、クイン・プリースター投手から大飛球を放つと、ブリュワーズのセンターを守るサル・フリリック選手がフェンス際の打球にキャッチを試み、ボールがグラブをはじき、一度フェンスに触れて、地面に触れることなくキャッチ。

このプレーにスタートが遅れた3塁ランナーのヘルナンデス選手は、ブリュワーズの鮮やかな中継プレーの前に本塁でアウト。2塁ランナーのスミス選手は捕球と判断したのか、3塁でアウトとなりました。

記録は珍しいセンターゴロの併殺打。MLB公式Xは「一体何が起こったんだ？」と24秒間のプレー映像とともに投稿。これはなんだ、とばかりに両手を広げるフリリック選手の姿もありました。

試合はドジャースは6回にフレディ・フリーマン選手の先制ホームランや9回に押し出し四球で2得点。9回裏はブリュワーズが反撃をみせますが、2−1でドジャースが逃げ切っています。