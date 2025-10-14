「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、ブルワーズ１−２ドジャース」（１３日、ミルウォーキー）

７回戦制の第１戦が行われ、ドジャース・佐々木朗希投手が２−０の九回に登板したが、１点を返されあと１死で降板した。

佐々木は先頭のダービンを三飛に打ち取ったが、続くコリンズには四球。さらに代打・バウアーズにはフルカウントから中越えへエンタイトル二塁打を浴びた。

１死二、三塁でチョウリオの中犠飛で１点差に。なおも２死三塁でイエリチにはフルカウントから四球。ここで、ロバーツ監督がベンチから出て、ブルペンで準備していたトライネンへの交代が告げられた。

トライネンは四球を与えて満塁としたが、最後はチュラングを空振り三振に仕留めて、リードを守った。

佐々木はポストシーズンで抑えの役割を任され、４試合で無失点、２セーブ。９日のフィリーズとの地区シリーズ第４戦では八回から３イニングを打者９人のパーフェクトに封じていた。

１２日の優勝決定シリーズ前日会見でロバーツ監督が「彼は必要とされる状況に備えている。連投のことは心配していない」と言い切ったように今シリーズ以降は連投起用も示唆。正真正銘の抑えとして信頼を得ていたが、初めての救援失敗となった。

試合後、マスクをかぶったスミスはＮＨＫＢＳのインタビューに応じ、九回逃げ切った場面を「我々は最後、ピンチになったが選手全員が頑張っていい勝利だった」と振り返った。佐々木の投球内容については「そんなに悪くはなかったと思う。しっかりストレートで（ストライクを）取れていたと思うし、アウトも取れていた」とし「その後のトライネン投手がしっかり抑えてくれたのがよかった」と話した。