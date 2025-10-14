テレビ朝日系「オフレコスポーツ」が１０日に放送され、タレント・近藤千尋がＭＣを務めた。

スポーツのオフレコ話を深掘りするバラエティー。この日は、先週に引き続き、サッカー元日本代表・槙野智章氏がゲスト出演。

槙野氏は広島、ケルン（ドイツ）、浦和、神戸でプレー。日本代表ＤＦとして国際的な舞台でも活躍した。

槙野氏は、ドイツ移籍直後に住んでいた自宅で頻発した心霊現象を振り返った。

「まさに、（自宅が）とてつもない、いわくつきの家でして。この家に住んでたとき、明らかにおかしいことがたくさんありました。夜、子供の泣き声がする。お皿が落ちて割れた音する。音とか声がすごい聞こえてたんですね」と話した。

つづけて「あるときに寝てたんですけども。僕が寝てる寝室の横がお風呂場なんですけども。お風呂の蛇口がこの（捻る）タイプなんですよ。夜３時、寝てたら蛇口がフルになってお湯がバーッて出たんですよ。それはさすがに怖かったんですよ…」と明かし、近藤を驚かせた。

槙野氏は、帰国が決定した直後、チームメートに「僕は来シーズン日本に帰る。日本に帰ってプレイすることを決めたって言ったら、みんなが『もう言うか？槙野、帰国するから』って言って…」と述懐。

「（チームメートは）『みんなで話してたんだ。実は、みんなで槙野の家ヤバいよね？感じるよね』っていうのは言ってたと。『お前ん家、いるよ』みたいな。なんか俺もそんな感じはしたんだよねって言ったら、一人の選手が『お前ん家、小さいおじさん住んでるよ』って」と苦笑した。

槙野氏は「その選手が『いや、俺はもう、めちゃくちゃ見た。槙野の家で』って。僕ん家、リビングの窓の作りが、上を斜めに開けるスタイルで。開けて出ていったら雨が入ってくるんですよ。『お前ん家のリビングの窓の下で（小さい）おじさんが葉っぱを持って雨宿りしてた』と言うんですよ」と明かした。

近藤は怖がりながらも「かわいいー！」と苦笑。「えー！見てみたい。小さいおじさん…」と話して笑わせていた。