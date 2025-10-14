フリーアナウンサーの岡副麻希さんが、自身のインスタグラムを更新。富士スピードウェイで開催されていたハロウィンイベントに長女と訪れたことを報告しました。



【写真を見る】【岡副麻希】「ふらっとサーキットに立ち寄れる御殿場市民最高だね！」富士スピードウェイのハロウィンイベントを娘と満喫





岡副さんは「ROOKIE Racing ガレージで開催されていたハロウィンイベント満喫してきました」と投稿。「元々はお昼寝ドライブと買い出しの予定だったのでとてもラフ笑、まあでもこのテンションでふらっとサーキットに立ち寄れる御殿場市民最高だね！」と喜びを表現しています。









投稿された写真からは、チェッカーフラッグ風のパネルが並ぶイベント会場の様子や「WELCOME TO OUR GARAGE」の看板などが確認できます。









会場では「カプセルトイ」などの遊具も設置されており、長女が楽しんでいる様子も写っています。









ミニチュア・レースコースも展示され、ハロウィンらしい演出として、オレンジ色のパンプキンや城壁風の飾り付け、緑と紫の照明で幻想的な雰囲気が作られていました。









岡副さんは「ガレージは入場無料なの！すごいよね！本当に！」と感激した様子。しかし、その気軽さゆえか「計画性皆無により帰り道はSF渋滞に遭いました」と帰路での苦労も明かしています。



最後に「p.s. 娘のぺこちゃんシリーズ集めました」と投稿を締めくくっています。









この投稿に、「娘ちゃんとお祭りイベントを楽しめるなんて最高ですね」「もうすっかり『おねえちゃん』みたいに感じますね〜」「まきちゃん！ 歩き方も、しっかりしてきましたね！」「母娘ともに可愛いです」などの声が寄せられています。









岡副さんは、2022年4月にレーシングドライバー蒲生尚弥さんとの結婚を報告。2024年5月、第1子となる女の子を出産したことを公表。現在は、静岡県御殿場市で暮らしています。



【担当：芸能情報ステーション】