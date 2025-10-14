26爪タイプ

RORRYは、雪道や氷上での歩行を支援するJetikaのアイゼン2種類を発売した。10月11日（土）～10月20日（月）まで発売記念として50%OFFで販売。割引には所定のコードが必要となる。

アイゼンは靴底に装着する金属スパイク付きの登山用具。26本爪タイプと10本爪タイプを用意した。26爪モデルは登山や氷上釣りといったアウトドア活動向けで、10爪モデルは冬季の凍結路面での通勤・通学など日常使用を想定している。

10爪タイプ

ゴム部分には約4mm厚の高品質シリコンを使用し、伸縮性と耐久性を高めたという。爪を厚いゴムベース上に配置することで滑り止め効果を強化し、雪の付着も防ぐ設計とした。

26爪モデルの爪とチェーン部分には201ステンレス鋼を採用し、軽量で錆びにくく高強度を実現。脱落防止用のナイロンベルトも備える。

サイズ

26爪

10爪

価格

M（23-25cm） L（25.5-27.5cm）S（19-23cm） M（22-26cm） L（25-29cm）

通常価格→割引価格 カッコ内は割引コード

26爪モデル：3,580円→1,790円（RORRYBZ26） 10爪モデル：2,580円→1,290円（RORRYBZ10）