26爪のアイゼンを靴底に取り付けて、雪・氷上を歩きやすく 発売記念キャンペーンを実施中
26爪タイプ
RORRYは、雪道や氷上での歩行を支援するJetikaのアイゼン2種類を発売した。10月11日（土）～10月20日（月）まで発売記念として50%OFFで販売。割引には所定のコードが必要となる。
アイゼンは靴底に装着する金属スパイク付きの登山用具。26本爪タイプと10本爪タイプを用意した。26爪モデルは登山や氷上釣りといったアウトドア活動向けで、10爪モデルは冬季の凍結路面での通勤・通学など日常使用を想定している。
10爪タイプ
ゴム部分には約4mm厚の高品質シリコンを使用し、伸縮性と耐久性を高めたという。爪を厚いゴムベース上に配置することで滑り止め効果を強化し、雪の付着も防ぐ設計とした。
26爪モデルの爪とチェーン部分には201ステンレス鋼を採用し、軽量で錆びにくく高強度を実現。脱落防止用のナイロンベルトも備える。
サイズ
26爪M（23-25cm） L（25.5-27.5cm）
10爪S（19-23cm） M（22-26cm） L（25-29cm）
価格
通常価格→割引価格 カッコ内は割引コード26爪モデル：3,580円→1,790円（RORRYBZ26） 10爪モデル：2,580円→1,290円（RORRYBZ10）